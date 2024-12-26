Okuyunca İnanamayacağınız Tıp Tarihinde Yaşanmış En İlginç 6 Vaka

Londra’daki bir değirmende çalışan Samuel Wood, kolunu değirmen mekanizmasına kaptırarak tamamen kaybetti. Ancak o dönemde antiseptiklerin ve modern cerrahi tekniklerin olmamasına rağmen Wood hayatta kaldı ve sağlığına kavuştu.

Daha da şaşırtıcı olanı, kolunun kopması sırasında neredeyse hiç acı hissetmemesi ve iyileşme sürecinin olağanüstü hızlı ilerlemesiydi.