Okuyunca İnanamayacağınız Tıp Tarihinde Yaşanmış En İlginç 6 Vaka
Okuyunca İnanamayacağınız Tıp Tarihinde Yaşanmış En İlginç 6 Vaka
Tıp bilimi, her gün hayat kurtaran gelişmelere sahne oluyor ancak bazı vakalar var ki doktorlar bile karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Morgellon hastalığından ölümcül dans salgınına kadar bazı hikayeler, modern tıbbın bile cevaplamakta zorlandığı sorular barındırıyor. İşte tıp tarihine damga vuran ve okudukça sizi hayrete düşürecek 6 inanılmaz vaka…
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1. Morgellons Hastalığı: Gerçek Bir Tıbbi Durum mu, Yoksa Toplu Bir Sanrı mı?
2001 yılında Mary Leitao, küçük oğlunun ağzında yaralar çıkmaya başladığında doktorlara başvurdu. Ancak doktorlar fiziksel bir kanıt bulamadı ve Leitao'nun "Münchausen sendromu" yaşadığını düşündüler. Bunun üzerine Leitao, oğlunun hastalığını kendisi adlandırarak "Morgellon" ismini verdi.
2. Strasbourg Dans Salgını: Bir Şehir Ölümüne Dans Etti!
3. Samuel Wood: Bir Kolunu Kaybetti Ama Hayata Meydan Okudu!
4. Kan Nakli Sonrası Gelişen Alerjiler
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5. Jamie ‘Canhead’ Keeton: İnsan Ahtapot!
6. Mary Toft: Tavşan Doğurduğunu İddia Eden Kadın!
Mary Toft, aslında tavşan parçalarını kendi vücuduna yerleştirerek bu doğumları sahte bir şekilde gerçekleştiriyordu. Sonunda itiraf etti ve olay, tıp tarihinde büyük bir skandal olarak yerini aldı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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