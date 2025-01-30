2032'de Dünya'ya Çarpabilir! Bilim İnsanlarının Dikkatini Çeken Asteroit Hakkında Her Şey

Uzay boşluğunda hareket eden milyonlarca asteroit var ancak bazıları bilim insanlarının radarına giriyor. İşte 2024 YR4, onlardan biri! 27 Aralık 2023’te keşfedilen bu gök cismi, NASA’nın “dikkate değer” olarak sınıflandırdığı en yeni asteroitlerden biri oldu!