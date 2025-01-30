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2032'de Dünya'ya Çarpabilir! Bilim İnsanlarının Dikkatini Çeken Asteroit Hakkında Her Şey

2032'de Dünya'ya Çarpabilir! Bilim İnsanlarının Dikkatini Çeken Asteroit Hakkında Her Şey

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 19:44

Uzay boşluğunda hareket eden milyonlarca asteroit var ancak bazıları bilim insanlarının radarına giriyor. İşte 2024 YR4, onlardan biri! 27 Aralık 2023’te keşfedilen bu gök cismi, NASA’nın “dikkate değer” olarak sınıflandırdığı en yeni asteroitlerden biri oldu!

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Şili’deki bir teleskop tarafından keşfedilen 2024 YR4 adlı asteroit, 43 milyon km uzaklıkta tespit edildi. Yapılan hesaplamalara göre çapı 40 ila 100 metre arasında olabilir.

Şili’deki bir teleskop tarafından keşfedilen 2024 YR4 adlı asteroit, 43 milyon km uzaklıkta tespit edildi. Yapılan hesaplamalara göre çapı 40 ila 100 metre arasında olabilir.

Bu büyüklükte bir asteroidin çarpması halinde Kansas City gibi büyük bir şehrin tamamen yok olabileceği belirtiliyor. Ancak çarpma olasılığı şu an için %1.2, yani %98.8 ihtimalle Dünya’yı teğet geçmesi bekleniyor.

Bu büyüklükte bir asteroidin çarpması halinde Kansas City gibi büyük bir şehrin tamamen yok olabileceği belirtiliyor. Ancak çarpma olasılığı şu an için %1.2, yani %98.8 ihtimalle Dünya’yı teğet geçmesi bekleniyor.

NASA’nın Dünya’ya Yakın Nesneler Çalışma Merkezi Direktörü Paul Chodas, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

NASA’nın Dünya’ya Yakın Nesneler Çalışma Merkezi Direktörü Paul Chodas, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

'Endişelenmemize gerek yok çünkü %99 ihtimalle çarpmayacak. Ama yine de dikkat edilmesi gerekiyor.'

2024 YR4’ün şu anki tahmini etki alanı, Güney Amerika’dan başlayarak Atlantik Okyanusu’nu geçip Sahra Altı Afrika’ya kadar uzanıyor. Ancak bu risk bölgesi, asteroidin yörüngesi ve hareketleri daha net analiz edildikçe değişebilir.

2024 YR4’ün şu anki tahmini etki alanı, Güney Amerika’dan başlayarak Atlantik Okyanusu’nu geçip Sahra Altı Afrika’ya kadar uzanıyor. Ancak bu risk bölgesi, asteroidin yörüngesi ve hareketleri daha net analiz edildikçe değişebilir.

Ancak asteroidin boyutu ve bileşimi bu noktada büyük önem taşıyor. Çünkü eğer taşlı bir yapıdaysa, atmosferde büyük bir hava patlaması ve yangına yol açabilir.

Ancak asteroidin boyutu ve bileşimi bu noktada büyük önem taşıyor. Çünkü eğer taşlı bir yapıdaysa, atmosferde büyük bir hava patlaması ve yangına yol açabilir.

Eğer demirden oluşuyorsa, atmosferi neredeyse hiç etkilenmeden geçerek doğrudan bir krater oluşturabilir.

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Şu an asteroidin boyutu ve yapısı hakkında kesin bir bilgi yok. Normalde en sağlıklı ölçümler radar kullanılarak yapılır ancak 2024 YR4, henüz Dünya’ya çok uzak olduğu için bu yöntem kullanılamıyor.

Şu an asteroidin boyutu ve yapısı hakkında kesin bir bilgi yok. Normalde en sağlıklı ölçümler radar kullanılarak yapılır ancak 2024 YR4, henüz Dünya’ya çok uzak olduğu için bu yöntem kullanılamıyor.

NASA’nın tahminlerine göre, 2028 yılında asteroit Dünya’ya daha fazla yaklaşacak ve o zaman kesin veriler elde edilecek.

Eğer asteroit Dünya’ya çarpacak olursa, 22 Aralık 2032 tarihi öngörülüyor. Ancak NASA’ya göre bu olasılık çok düşük. Şu an için Dünya’ya ciddi bir tehdit oluşturmuyor ancak yine de bilim insanlarının gözlem listesinde kalmaya devam edecek.

Eğer asteroit Dünya’ya çarpacak olursa, 22 Aralık 2032 tarihi öngörülüyor. Ancak NASA’ya göre bu olasılık çok düşük. Şu an için Dünya’ya ciddi bir tehdit oluşturmuyor ancak yine de bilim insanlarının gözlem listesinde kalmaya devam edecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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