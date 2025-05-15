Üniversitelerin Giriş Derslerinde Neden Hep “101” Yazar?
Üniversite hayatına adım atan herkesin karşılaştığı ilk derslerden biri “101” ile kodlanmış o meşhur giriş dersleridir. Psikoloji 101, İngilizce 101 ya da Tarih 101 gibi. Bu sayı sanki başlangıcı temsil eder hale geldi. Ama neden 101 de mesela 100 değil? İşte cevabı tam 1929 yılına kadar uzanıyor. Gelin bakalım...
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"101" kodunun ilk kez resmi olarak kullanılması 1929 yılına, Buffalo Üniversitesi’nin ders kataloğuna dayanıyor.
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Yeni sistemin temelinde her rakamın bir anlamı vardı.
Zamanla bu 101 kodu, yalnızca üniversite kampüslerinin değil günlük dilin de bir parçası haline geldi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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