Üniversitelerin Giriş Derslerinde Neden Hep “101” Yazar?

Ancak bu sistemin yaygınlaşması 1930’lu yılları buldu. O dönemde Amerika’daki üniversiteler, ders adlandırma işini daha mantıklı hale getirmek istiyordu çünkü her okulun kendine göre isimlendirdiği dersleri karşılaştırmak zordu.

Özellikle öğrenciler mezun olduktan sonra farklı eyaletlerde iş aramaya başladığında, işverenlerin ders isimlerini kıyaslayabilmesi bir ihtiyaç haline geldi. Böylece üç haneli sistem yaygınlaştı ve bu sistemde '101' her zaman giriş dersi anlamına geldi.