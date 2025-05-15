Mezuniyet Törenlerinde Kep Fırlatma Geleneği Nereden Geliyor?

O dönem üniversitelerde merkezi ısıtma sistemleri yoktu ve sınıflar oldukça soğuktu. Bu yüzden öğrenciler ve akademisyenler, sıcak kalmak için uzun cüppeler giyiyordu. Kıyafetler aynı zamanda dini kıyafetlerden esinlenilmişti ve zamanla akademik kimliğin bir sembolü haline geldi.

14. yüzyıla gelindiğinde Oxford ve Cambridge gibi köklü üniversiteler, bu kıyafetleri mezuniyetin zorunlu bir parçası haline getirdi. Günümüzde kullandığımız kare biçimli kep ise “mortarboard” olarak adlandırılıyor ve adını, sıva yapmakta kullanılan bir el aletine benzemesinden alıyor. Kepin tasarımı, 15. yüzyılda Katolik din adamlarının ve akademisyenlerin taktığı “biretta” şapkasından evrilmiş.