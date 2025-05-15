Mezuniyet Törenlerinde Kep Fırlatma Geleneği Nereden Geliyor?
Mezuniyet törenlerinde kep fırlatmak artık neredeyse bir ritüele dönüştü. Ancak bu gelenek sanıldığı kadar eski değil. Mezuniyet kıyafetlerinin kökeni Orta Çağ’a kadar uzansa da, kep atma sahnesi çok daha yeni. Yine de bugün bu hareket, öğrenciliğe veda etmenin en sembolik yollarından biri. Peki gerçekten nereden çıktı, neden hala yapılıyor?
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Bugün gördüğümüz cübbe ve kep geleneği aslında 12. yüzyıla kadar uzanıyor.
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Kep atma geleneği nasıl başladı peki?
Son olarak kep üzerindeki püskülün sağdan sola alınması da mezuniyetin önemli detaylarından biri.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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