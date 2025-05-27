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Kötü Soyadlarının Nasıl Alındığına Dair Video Çeken Oyuncu Herkesi Kırdı Geçirdi

Kötü Soyadlarının Nasıl Alındığına Dair Video Çeken Oyuncu Herkesi Kırdı Geçirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 11:26

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@cemfoni hesabından içerikler üreten oyuncu bu kez kulaktan kulağa anlatılan “kötü soyadı” hikayelerini gündeme taşıdı. Soyadı Kanunu çıktığında insanlar sanıldığı gibi özgürce soyadlarını seçememişti. Nüfus memuru kimi ne duyduysa öyle yazmış, ortaya da hem güldüren hem düşündüren soyadları çıkmıştı. E haliyle bu video da sosyal medyada epey ilgi gördü. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Aileler arası kriz, ömürlük alay konusu, okulda dalga geçilme garantisi...

Aileler arası kriz, ömürlük alay konusu, okulda dalga geçilme garantisi...

Hepimizin çevresinde mutlaka eşsiz soyada sahip bir kişi vardır! Peki sizin duyduğunuz en ilginç soyadı ne oldu? Yorumlarda bekliyoruz...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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