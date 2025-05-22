Bir Grup Köpek Kendi Arasında Gerilirken Alfa Köpeğin Alana Girmesi Gündem Oldu

Sosyal medyada viral olan bu videoda, bir köpeğin girişiyle adeta tüm çevresini kontrol altına alması gündem oldu. Etrafındaki diğer köpekler en ufak bir hamle yapmadan onu izlerken; sanki liderlerinin iznini bekliyor gibi olmaları gözden kaçmadı. “The Alpha Male of the Dog Kingdom” başlığıyla paylaşılan video milyonlara ulaştı.

Gelin o anlara beraber bakalım...