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Bir Grup Köpek Kendi Arasında Gerilirken Alfa Köpeğin Alana Girmesi Gündem Oldu

Bir Grup Köpek Kendi Arasında Gerilirken Alfa Köpeğin Alana Girmesi Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2025 - 00:00

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Sosyal medyada viral olan bu videoda, bir köpeğin girişiyle adeta tüm çevresini kontrol altına alması gündem oldu. Etrafındaki diğer köpekler en ufak bir hamle yapmadan onu izlerken; sanki liderlerinin iznini bekliyor gibi olmaları gözden kaçmadı. “The Alpha Male of the Dog Kingdom” başlığıyla paylaşılan video milyonlara ulaştı.

Gelin o anlara beraber bakalım...

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Paylaşılan görüntülerde, kalabalık bir köpek grubu arasındaki gerginlik dikkat çekti.

Paylaşılan görüntülerde, kalabalık bir köpek grubu arasındaki gerginlik dikkat çekti.

Bir köpek barınağında gerginlik çıkmasının ardından alfa köpeğin ortama girişi, sosyal medyada çok konuşuldu.  Havlamayıp diş göstermemesine rağmen ortamı domine etmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından 'karizmatik' bulundu! Adeta diğer köpekleri muma çevirdi...

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

"Vay be! Alfa'nın sürüsünü kontrol etmesini izlemek tüm aksiyon filmlerinden daha iyi."

"Vay be! Alfa'nın sürüsünü kontrol etmesini izlemek tüm aksiyon filmlerinden daha iyi."
twitter.com

"Boynundaki pençe şeytansı."

"Boynundaki pençe şeytansı."
twitter.com

"Koca oğlan "kahretsin, majesteleri" der gibi eğildi."

"Koca oğlan "kahretsin, majesteleri" der gibi eğildi."
twitter.com
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"0:13-0:14'te iki şey oluyor. Olay yerine gelmeden çok önce. Gösterdiği saygıya bakın."

"0:13-0:14'te iki şey oluyor. Olay yerine gelmeden çok önce. Gösterdiği saygıya bakın."
twitter.com

"Dostum. O koca Alman Çoban Köpeği bile kalkıp kaçtı."

"Dostum. O koca Alman Çoban Köpeği bile kalkıp kaçtı."
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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