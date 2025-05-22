Bir Sokak Röportajında İnsanlara Evcil Hayvanlarının Aylık Masrafları Soruldu: "Hayvan Sevgisi Lükse Dönüştü"

Evcil hayvanlar insanın en yakın dostları. Ancak, bu dostluk, hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bu sevimli dostlarımızın bakımı, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için hem zaman hem de maddi kaynak gerekiyor. Peki evcil hayvanların aylık masrafları ne kadar?

Bir sokak röportajında insanlara, patili dostlarının aylık masrafları soruldu. Fiyatların giderek arttığını söyleyen bir kadın 'Hayvan sevgisi lükse dönüştü' dedi.