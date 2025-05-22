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Bir Sokak Röportajında İnsanlara Evcil Hayvanlarının Aylık Masrafları Soruldu: "Hayvan Sevgisi Lükse Dönüştü"

Bir Sokak Röportajında İnsanlara Evcil Hayvanlarının Aylık Masrafları Soruldu: "Hayvan Sevgisi Lükse Dönüştü"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.05.2025 - 22:23

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Evcil hayvanlar insanın en yakın dostları. Ancak, bu dostluk, hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bu sevimli dostlarımızın bakımı, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için hem zaman hem de maddi kaynak gerekiyor. Peki evcil hayvanların aylık masrafları ne kadar?

Bir sokak röportajında insanlara, patili dostlarının aylık masrafları soruldu. Fiyatların giderek arttığını söyleyen bir kadın 'Hayvan sevgisi lükse dönüştü' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ortalama bir evcil hayvanın aşı, kum, çeşitli mamalar, sağlık, kuaför gibi masrafları oluyor.

Ortalama bir evcil hayvanın aşı, kum, çeşitli mamalar, sağlık, kuaför gibi masrafları oluyor.

Her şeyin olduğunu gibi hayvanlar için olan ürünlerin de fiyatı her geçen gün artıyor. Bu da hayvan sahiplerinin durumunu giderek güçleştiriyor. Röportajda da söylendiği gibi, insanlar hayatına bir evcil hayvan dahil etmek istese bile fiyatlar sebebiyle iki kere düşünmek zorunda kalıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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