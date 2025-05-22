Bir İçerik Üreticisi Devlet Başkanlarının Kullandıkları Arabaları Ucuzdan Pahalıya Doğru Sıraladı

Devlet başkanlarının sahip olduğu mal varlıkları, genellikle herkesin merak ettiği bir konudur. Ne kadar zengin oldukları, hangi lükslere sahip oldukları ve bu varlıkların nereden geldiğini öğrenmek elbette yönetici seçerken önemli kriterler olabilir. Bu sebeple bazı yönetici adayları, seçilmeden önce mal varlıklarını şeffaf bir şekilde açıklamayı tercih edebiliyor. Peki devlet başkanları hangi araçları kullanıyor?
Bir içerik üretici onlarca ülkenin devlet başkanlarının kullandıkları araçları, ucuzdan pahalıya doğru sıraladı. Listede Türkiye de yer aldı.
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Listenin en başında 20.000 dolarlık aracıyla Jose Mujika yer aldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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