Bir İçerik Üreticisi Devlet Başkanlarının Kullandıkları Arabaları Ucuzdan Pahalıya Doğru Sıraladı

Devlet başkanlarının sahip olduğu mal varlıkları, genellikle herkesin merak ettiği bir konudur. Ne kadar zengin oldukları, hangi lükslere sahip oldukları ve bu varlıkların nereden geldiğini öğrenmek elbette yönetici seçerken önemli kriterler olabilir. Bu sebeple bazı yönetici adayları, seçilmeden önce mal varlıklarını şeffaf bir şekilde açıklamayı tercih edebiliyor. Peki devlet başkanları hangi araçları kullanıyor?

Bir içerik üretici onlarca ülkenin devlet başkanlarının kullandıkları araçları, ucuzdan pahalıya doğru sıraladı. Listede Türkiye de yer aldı.