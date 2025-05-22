onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Devlet Başkanlarının Kullandıkları Arabaları Ucuzdan Pahalıya Doğru Sıraladı

Bir İçerik Üreticisi Devlet Başkanlarının Kullandıkları Arabaları Ucuzdan Pahalıya Doğru Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.05.2025 - 17:41

İçerik Devam Ediyor

Devlet başkanlarının sahip olduğu mal varlıkları, genellikle herkesin merak ettiği bir konudur. Ne kadar zengin oldukları, hangi lükslere sahip oldukları ve bu varlıkların nereden geldiğini öğrenmek elbette yönetici seçerken önemli kriterler olabilir. Bu sebeple bazı yönetici adayları, seçilmeden önce mal varlıklarını şeffaf bir şekilde açıklamayı tercih edebiliyor. Peki devlet başkanları hangi araçları kullanıyor?

Bir içerik üretici onlarca ülkenin devlet başkanlarının kullandıkları araçları, ucuzdan pahalıya doğru sıraladı. Listede Türkiye de yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Listenin en başında 20.000 dolarlık aracıyla Jose Mujika yer aldı.

Listenin en başında 20.000 dolarlık aracıyla Jose Mujika yer aldı.

2010-2015 yılları arasında Uruguay'ın 40. Başkanı olarak görev yapan başkan zaten 'dünyanın en fakir cumhurbaşkanı' olarak biliniyordu. Listenin zirvesinde ise araba koleksiyonu ile bilinen Bruneri Sultanı Hassanal Bolkiah vardı. Recep Tayyip Erdoğan ise zirvenin 14 sıra gerisinde kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın