5 Aylık Köpek Çıkan Heyelanda 67 Kişinin Hayatını Kurtardı
Kaynak: https://www.independent.co.uk/asia/in...
Hindistan’da 5 aylık olan bir köpek gece yarısı başlayan havlamalarıyla köyü ayağa kaldırdı ve büyük bir faciayı önledi. Himachal Pradesh eyaletindeki Siyathi köyünde yaşanan heyelanda köpeğin uyarısıyla 67 kişi saniyelerle kurtuldu.
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Hindistan’ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde yer alan Siyathi köyünde yaşanan bir facia, mucizevi bir kurtuluş hikayesine dönüştü
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Ancak sadece birkaç hafta önce sahiplenilen 5 aylık bir köpek, felaketin önüne geçti.
Kapı kapı dolaşarak diğer köylüleri de uyardı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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