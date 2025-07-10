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5 Aylık Köpek Çıkan Heyelanda 67 Kişinin Hayatını Kurtardı

5 Aylık Köpek Çıkan Heyelanda 67 Kişinin Hayatını Kurtardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 14:01

Hindistan’da 5 aylık olan bir köpek gece yarısı başlayan havlamalarıyla köyü ayağa kaldırdı ve büyük bir faciayı önledi. Himachal Pradesh eyaletindeki Siyathi köyünde yaşanan heyelanda köpeğin uyarısıyla 67 kişi saniyelerle kurtuldu.

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Kaynak: https://www.independent.co.uk/asia/in...
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Hindistan’ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde yer alan Siyathi köyünde yaşanan bir facia, mucizevi bir kurtuluş hikayesine dönüştü

Hindistan’ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde yer alan Siyathi köyünde yaşanan bir facia, mucizevi bir kurtuluş hikayesine dönüştü

30 Haziran gecesi saat 01.00 sularında etkili olan şiddetli yağışlar, bölgede büyük bir heyelana neden oldu.

Ancak sadece birkaç hafta önce sahiplenilen 5 aylık bir köpek, felaketin önüne geçti.

Ancak sadece birkaç hafta önce sahiplenilen 5 aylık bir köpek, felaketin önüne geçti.

Köy sakinlerinin verdiği bilgilere göre, küçük köpek gece yarısı aniden havlamaya başladı. Köylülerden Narendra, NDTV’ye yaptığı açıklamada “Havlama sesiyle uyandım. Köpeğin yanına gittiğimde evin duvarında büyük bir çatlak oluştuğunu ve suyun içeri girmeye başladığını fark ettim. Hemen köpekle birlikte alt kata inerek herkesi uyandırdım” dedi.

Kapı kapı dolaşarak diğer köylüleri de uyardı.

Kapı kapı dolaşarak diğer köylüleri de uyardı.

Sadece birkaç dakika içinde onlarca ev, çamur ve moloz yığınları altında kaldı. Ancak köpeğin zamanında uyarısı sayesinde 67 kişi, yani yaklaşık 20 aile, olaydan sağ olarak kurtuldu. Şu anda bu kişiler, bölgedeki Naina Devi Tapınağı’nda geçici olarak barınmakta. Hükümet, her hane için 10.000 rupi (yaklaşık 4600 TL) tutarında acil yardım sağladı.

Not: Görsel temsilidir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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