5 Aylık Köpek Çıkan Heyelanda 67 Kişinin Hayatını Kurtardı

Sadece birkaç dakika içinde onlarca ev, çamur ve moloz yığınları altında kaldı. Ancak köpeğin zamanında uyarısı sayesinde 67 kişi, yani yaklaşık 20 aile, olaydan sağ olarak kurtuldu. Şu anda bu kişiler, bölgedeki Naina Devi Tapınağı’nda geçici olarak barınmakta. Hükümet, her hane için 10.000 rupi (yaklaşık 4600 TL) tutarında acil yardım sağladı.

Not: Görsel temsilidir.