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Ünlü Milyarder Peter Thiel, İnsan Irkının Varlığıyla Alakalı Yöneltilen Soruya Verdiği Cevapla Tepki Çekti

Ünlü Milyarder Peter Thiel, İnsan Irkının Varlığıyla Alakalı Yöneltilen Soruya Verdiği Cevapla Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 10:37

Milyarder ve girişimci Peter Thiel, insanlığın geleceğine dair basit bir soruya verdiği tuhaf yanıtla sosyal medyada tepki çekti. Katıldığı bir YouTube programında 'İnsan ırkının devamını ister misiniz?' sorusuna net bir yanıt veremeyen Thiel’in duraksamaları ve sonrasındaki açıklamaları izleyicileri ürküttü.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.msn.com/en-us/news/techno...
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PayPal’ın kurucularından ve milyarder Peter Thiel, yakın zamanda katıldığı bir YouTube programında insanlığın geleceğine dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tepki çekti.

PayPal’ın kurucularından ve milyarder Peter Thiel, yakın zamanda katıldığı bir YouTube programında insanlığın geleceğine dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tepki çekti.

Thiel, geçtiğimiz ay Interesting Times with Ross Douthat isimli programa konuk oldu. Yapay zekanın gelecekteki rolü üzerine konuşulan programda, sunucu Ross Douthat oldukça basit bir soru yöneltti.

“İnsan ırkının varlığını sürdürmesini ister misiniz?” sorusuna tereddütle yanıt verdi.

“İnsan ırkının varlığını sürdürmesini ister misiniz?” sorusuna tereddütle yanıt verdi.

Bir süre “hımm” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplar vererek duraksayan Thiel, nihayetinde “Evet, ama bu sorunları kökten çözmemiz gerektiğini de düşünüyorum” diyerek devam etti.

Thiel, sözlerini transhümanizm kavramına bağlayarak insan bedeninin radikal biçimde dönüştürülmesinden yana olduğunu söyledi.

Thiel, sözlerini transhümanizm kavramına bağlayarak insan bedeninin radikal biçimde dönüştürülmesinden yana olduğunu söyledi.

“Transhümanizm, yani doğal bedenin ölümsüz bir bedene dönüşmesi fikri... Cinsiyet değişiminin mümkün olduğu bir dünyada sadece dış organları değil, kalbi, zihni ve tüm bedeni değiştirmek istiyoruz.”

Bu açıklamalar sosyal medyada tepki çekti. Birçok kişi başarılı girişimciyi 'sosyopat' olarak nitelendirdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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