Ünlü Milyarder Peter Thiel, İnsan Irkının Varlığıyla Alakalı Yöneltilen Soruya Verdiği Cevapla Tepki Çekti
Kaynak: https://www.msn.com/en-us/news/techno...
Milyarder ve girişimci Peter Thiel, insanlığın geleceğine dair basit bir soruya verdiği tuhaf yanıtla sosyal medyada tepki çekti. Katıldığı bir YouTube programında 'İnsan ırkının devamını ister misiniz?' sorusuna net bir yanıt veremeyen Thiel’in duraksamaları ve sonrasındaki açıklamaları izleyicileri ürküttü.
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PayPal’ın kurucularından ve milyarder Peter Thiel, yakın zamanda katıldığı bir YouTube programında insanlığın geleceğine dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tepki çekti.
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“İnsan ırkının varlığını sürdürmesini ister misiniz?” sorusuna tereddütle yanıt verdi.
Thiel, sözlerini transhümanizm kavramına bağlayarak insan bedeninin radikal biçimde dönüştürülmesinden yana olduğunu söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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