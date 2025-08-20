onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.08.2025 - 08:38

Bir hayvanın hayatına dokunmak, bazen onun kaderini tamamen değiştirebiliyor. Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde, sahiplendikleri hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaşan kullanıcılar büyük beğeni topladı. Zor şartlardan çıkıp sıcak bir yuvaya kavuşan kedi ve köpeklerin değişimi herkesi duygulandırdı. Hem fotoğraflar hem de hikayeler, hayvan sahiplenmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Kaynak

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin 😻👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Açılışımızı kalpleri eriten bu değişimle yapalım öyleyse!

1. Açılışımızı kalpleri eriten bu değişimle yapalım öyleyse!

2. Gözlerindeki şu parıltıyı görebiliyor musunuz? 😻

2. Gözlerindeki şu parıltıyı görebiliyor musunuz? 😻

3. Bir hayata dokunmak işte bu kadar iyileştirici olabiliyor...

3. Bir hayata dokunmak işte bu kadar iyileştirici olabiliyor...

4. Sevgi ve ilgi gördükten tam 2 yıl sonra çekilmiş bir kare!

4. Sevgi ve ilgi gördükten tam 2 yıl sonra çekilmiş bir kare!

5. Yüzdeki o masum bakış hiç ama hiç gitmemiş 😻

5. Yüzdeki o masum bakış hiç ama hiç gitmemiş 😻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Anlatmaya gerek yok yüzündeki gülümsemeyi görebiliyorsunuz!

6. Anlatmaya gerek yok yüzündeki gülümsemeyi görebiliyorsunuz!

7. Şimdilerde evde ağa gibi dolaştığına yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız 😹

7. Şimdilerde evde ağa gibi dolaştığına yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız 😹

8. O bakış ve gülüş her şeyi açıklıyor aslında 😻

8. O bakış ve gülüş her şeyi açıklıyor aslında 😻

9. Mutsuz bakışların yerini göbüş açma aldıysa geçmiş olsun!

9. Mutsuz bakışların yerini göbüş açma aldıysa geçmiş olsun!

10. Kapanışımızı da bu tosunla yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...

10. Kapanışımızı da bu tosunla yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 👇🏻😻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın