Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.08.2025 - 17:02

Bir hayvanın sevgiyi ve güveni hissettikten sonra nasıl değiştiğini görmek kadar güzel bir şey yok. Sokakta zor şartlarda yaşayan ya da kötü muamele görmüş hayvanlar, yeni yuvalarına kavuştuklarında bambaşka bir hale bürünüyor. Sosyal medyada paylaşılan “önce ve sonra” fotoğrafları, sahiplenmenin bir hayvanın hayatında ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin 😻👇🏻

1. O zaman açılışımızı bu 2 dünya güzeli ile yapalım!

2. Gözyaşımız pıt 🥲❤️

3. Koltukta göbüş açıldıysa geçmiş olsun, evin yeni sahibi artık o...

4. Sevginin iyileştirici gücü tam olarak bu oluyor!

5. Kedi, kedi değil eşkıya sanki! 😹

6. Valla ne yalan söyleyelim bu kadar karizmatik bir dönüşümü biz de beklemiyorduk ❤️

7. Gözlerindeki o bakışa inanmayın, "yaş mama ver köle" bakışı o...

8. Yaklaşık 7 yıl boyunca insan etkileşimine girmemiş olan bu patili dostumuzun gözlerindeki parıltı, her şeyi anlatıyor...

9. Hayata tutunmak sözünün vücut bulmuş hali 😻

10. Kapanışımızı da kalbimizi eriten bu dostumuzla yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...

Evcil hayvanlara dair içeriklerimiz 😻👇🏻

futboltopu20

bide kendileri ürettikleri cins köpekleri o duruma düşürüyorlar

Kestane çeri

Son ikisine sok oldum, gercekten yazik o kadar cok hayvan var ki bunlari yasayip bu kadar sansli olmayan. Cok mutlu oldum cok guzeller