Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar
Bir hayvanın sevgiyi ve güveni hissettikten sonra nasıl değiştiğini görmek kadar güzel bir şey yok. Sokakta zor şartlarda yaşayan ya da kötü muamele görmüş hayvanlar, yeni yuvalarına kavuştuklarında bambaşka bir hale bürünüyor. Sosyal medyada paylaşılan “önce ve sonra” fotoğrafları, sahiplenmenin bir hayvanın hayatında ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. O zaman açılışımızı bu 2 dünya güzeli ile yapalım!
2. Gözyaşımız pıt 🥲❤️
3. Koltukta göbüş açıldıysa geçmiş olsun, evin yeni sahibi artık o...
4. Sevginin iyileştirici gücü tam olarak bu oluyor!
5. Kedi, kedi değil eşkıya sanki! 😹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Valla ne yalan söyleyelim bu kadar karizmatik bir dönüşümü biz de beklemiyorduk ❤️
7. Gözlerindeki o bakışa inanmayın, "yaş mama ver köle" bakışı o...
8. Yaklaşık 7 yıl boyunca insan etkileşimine girmemiş olan bu patili dostumuzun gözlerindeki parıltı, her şeyi anlatıyor...
9. Hayata tutunmak sözünün vücut bulmuş hali 😻
10. Kapanışımızı da kalbimizi eriten bu dostumuzla yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bide kendileri ürettikleri cins köpekleri o duruma düşürüyorlar
Son ikisine sok oldum, gercekten yazik o kadar cok hayvan var ki bunlari yasayip bu kadar sansli olmayan. Cok mutlu oldum cok guzeller