Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Bir hayvanın sevgiyi ve güveni hissettikten sonra nasıl değiştiğini görmek kadar güzel bir şey yok. Sokakta zor şartlarda yaşayan ya da kötü muamele görmüş hayvanlar, yeni yuvalarına kavuştuklarında bambaşka bir hale bürünüyor. Sosyal medyada paylaşılan “önce ve sonra” fotoğrafları, sahiplenmenin bir hayvanın hayatında ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

