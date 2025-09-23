onedio
Kediler Neden İp Görünce Deliye Dönüyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 18:36

Eğer yeni bir kedi sahiplendiyseniz, yapacağınız en büyük hata bir sürü oyuncak almak olur. Neden mi? Çünkü gerçek kedi sahipleri, kedilerin asla o oyuncaklarla oynamayacağını, küçük bir iple bile deliler gibi oynayacağını bilir! Neredeyse tüm kedilerin müptelası olduğu ipler, onlar için mükemmel bir oyun aracı diyebiliriz.

Peki neden? Aslında kedilerin düşünce biçimine çoğu zaman pek akıl sır erdiremiyoruz ancak gelin bakalım!

İp, av içgüdülerini harekete geçiriyor!

Kediler doğaları gereği avcıdır ve ip onların bu içgüdülerini tetikler. Yerde hareket eden bir ip, vahşi doğada kıpırdayan yılan ya da küçük avı andırır. Görüşleri özellikle harekete duyarlı olduğu için ipi gördüklerinde hemen saldırı moduna geçerler. 

İpi yakalamak ve pençelerine almak, onlar için başarılı bir av deneyimi gibidir. Bu yüzden kediler ipin peşinde uzun süre koşmaktan büyük keyif alır.

Kedilerin aktif doğası onları sürekli oyuna yönlendirir.

Kedilerin enerjilerini atabilmeleri için oyuna ihtiyaçları vardır. İpin hareketi, onlara uzun süreli bir uğraş sunar. Özellikle evde yaşayan kediler için ip, hem bedenlerini çalıştıran hem de zihinsel olarak uyarıcı bir oyundur.

Ancak ip oynarken başında durmanızda fayda var çünkü bazen ipten kopan parçaları kaşla göz arasında yutabiliyorlar. Eğer soluğu veterinerde almak istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Bu durum boğazda takılma, bağırsak tıkanıklığı ya da boğulma gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kediler, tırnaklarını geçirebilecekleri ve dişleriyle parçalayabilecekleri yüzeylere bayılır. (Evet, koltuklar da dahil)

Halılar, koltuk kumaşları ya da perdeler gibi ip de kediler için son derece cazip bir dokudur. İpin lifli yapısı, onların gerçek bir avın derisini ya da tüyünü parçalıyormuş gibi hissetmesine yol açar. 

Hareket eden ipin peşinde koşmak, sıçramak ve yakalamak onların bedenlerini çalıştırırken zihinsel olarak da canlı tutar. Can sıkıntısını önler, kaygıyı azaltır ve özellikle ev kedilerinin gününü daha aktif hale getirir. İpin kuyruğa benzer görüntüsü de yavru kedilerin av reflekslerini geliştirmesine yardımcı olur. Ancak bu uyarımın faydalı olabilmesi için mutlaka kontrollü oynanması gerektiğinin altını bir kez daha çizelim!

