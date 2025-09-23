Kediler Neden İp Görünce Deliye Dönüyor?

Eğer yeni bir kedi sahiplendiyseniz, yapacağınız en büyük hata bir sürü oyuncak almak olur. Neden mi? Çünkü gerçek kedi sahipleri, kedilerin asla o oyuncaklarla oynamayacağını, küçük bir iple bile deliler gibi oynayacağını bilir! Neredeyse tüm kedilerin müptelası olduğu ipler, onlar için mükemmel bir oyun aracı diyebiliriz.

Peki neden? Aslında kedilerin düşünce biçimine çoğu zaman pek akıl sır erdiremiyoruz ancak gelin bakalım!

