"Milyarder Olacaksınız" Diyen Falcı Anne-Kız 70 Milyon Dolarlık Vurgun Yaptı!
Avustralya’da falcılık ve feng shui danışmanlığı iddiasıyla insanları kandıran anne-kızın, milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık zincirinin parçası olduğu tespit edildi. Mağdurların çoğunu maddi sıkıntı yaşayan Vietnamlıların oluşturduğu belirtildi. Polis ekipleri ikiliyi Sydney’in en lüks bölgelerinden Dover Heights’ta gözaltına aldı.
Operasyon sırasında milyon dolarları aşan mal varlığına el konuldu.
Anne, iddiaya göre mağdurlara "yakında bir milyarderin yardım edeceğini" söyleyerek kredi çekmeye yönlendirdi.
Polis baskınında altın külçe, lüks çantalar ve binlerce dolarlık kumar fişleri ele geçirildi.
