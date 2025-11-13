onedio
"Milyarder Olacaksınız" Diyen Falcı Anne-Kız 70 Milyon Dolarlık Vurgun Yaptı!

Gökçe Cici
13.11.2025 - 13:09

Avustralya’da falcılık ve feng shui danışmanlığı iddiasıyla insanları kandıran anne-kızın, milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık zincirinin parçası olduğu tespit edildi. Mağdurların çoğunu maddi sıkıntı yaşayan Vietnamlıların oluşturduğu belirtildi. Polis ekipleri ikiliyi Sydney’in en lüks bölgelerinden Dover Heights’ta gözaltına aldı.

Operasyon sırasında milyon dolarları aşan mal varlığına el konuldu.

Anne, iddiaya göre mağdurlara "yakında bir milyarderin yardım edeceğini" söyleyerek kredi çekmeye yönlendirdi.

Polise göre 53 yaşındaki kadın, fal seanslarında özellikle maddi zorluk yaşayan kişileri hedef aldı. Mağdurlara 'yakında bir milyarderin size yardım edeceğini' söylüyor, bunun daha çabuk gerçekleşmesi için kredi çekmeleri gerektiğini iddia ediyordu. Çekilen kredilerin bir kısmının ise direkt kendisine aktarıldığı belirtildi.

Kadının, toplum içinde güvenilir bir figür olarak tanındığı ve bu sayede mağdurların kendisine daha kolay inandığı aktarıldı. Falcılıkla birlikte 'feng shui ustası' kimliği de kullanılarak mağdur kişilerin yönlendirildiği ifade edildi. Polis, mağdurların çoğunun savunmasız durumdaki Vietnamlı topluluk üyeleri olduğunu açıkladı.

Polis baskınında altın külçe, lüks çantalar ve binlerce dolarlık kumar fişleri ele geçirildi.

Dover Heights’taki milyon dolarlık malikaneye yapılan sabah operasyonunda çok sayıda delil bulundu. Finansal dokümanlar, cep telefonları, lüks çantalar, A$10.000 (10 bin Avustralya doları) değerinde 40 gramlık altın külçesi ve A$6.600 tutarında kumarhane fişi ele geçirildi. Ayrıca ikilinin kontrolündeki 15 milyon dolarlık mal varlığı da donduruldu. Bu rakam, geçen yılki soruşturmada dondurulan 60 milyon doların üzerine eklendi.

Anne toplam 39 suçlamayla karşı karşıya. Suçlamalar arasında bir suç örgütünü yönetmek ve hileyle maddi kazanç sağlamak bulunuyor. Kızının ise yedi ayrı suçtan yargılanacağı ve kara para aklama faaliyetlerine dahil olmakla suçlandığı bildirildi. Anne tutuklu yargılanırken, kızına kefaletle serbest bırakılma kararı verildi.

