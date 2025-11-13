"Milyarder Olacaksınız" Diyen Falcı Anne-Kız 70 Milyon Dolarlık Vurgun Yaptı!

Polise göre 53 yaşındaki kadın, fal seanslarında özellikle maddi zorluk yaşayan kişileri hedef aldı. Mağdurlara 'yakında bir milyarderin size yardım edeceğini' söylüyor, bunun daha çabuk gerçekleşmesi için kredi çekmeleri gerektiğini iddia ediyordu. Çekilen kredilerin bir kısmının ise direkt kendisine aktarıldığı belirtildi.

Kadının, toplum içinde güvenilir bir figür olarak tanındığı ve bu sayede mağdurların kendisine daha kolay inandığı aktarıldı. Falcılıkla birlikte 'feng shui ustası' kimliği de kullanılarak mağdur kişilerin yönlendirildiği ifade edildi. Polis, mağdurların çoğunun savunmasız durumdaki Vietnamlı topluluk üyeleri olduğunu açıkladı.