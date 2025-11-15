Kamyoncular Neden Ön Camlarına Tuvalet Kağıdı Koyar?

Gösterge paneline yerleştirilen tuvalet kağıdı, gece boyunca camda biriken fazla nemi içine çekiyor. Böylece camda oluşan su buharı azalıyor ve sabah sürüşe başlamadan önce görüş alanı çok daha temiz oluyor. Isıtıcı açıldığında rulo yavaşça kuruduğu için yeniden kullanılabiliyor.

Yöntem, ek bir ekipmana gerek duymadan cam buğulanmasını azaltmasıyla dikkat çekiyor. Hem maliyetsiz hem de kolay uygulanabilir olması nedeniyle uzun yol şoförleri arasında hızla yaygınlaştı. Soğuk hava koşullarında daha güvenli ve konforlu yolculuk sağlar hale geldi.