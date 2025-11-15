onedio
Kamyoncular Neden Ön Camlarına Tuvalet Kağıdı Koyar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2025 - 10:02

Uzun yol şoförlerinin kabinlerde saatlerce vakit geçirmesi camlarda ciddi buğu sorunlarına yol açıyor. Araç ısısının gün içinde yükselip gece aniden düşmesi yoğunlaşmayı artırıyor. Sürücüler buz çözücülerin zaman kaybettirmesi nedeniyle daha pratik çözümlere yöneliyor. Son dönemde sosyal medyada gündem olan yöntem de tam olarak bu noktada devreye giriyor. 

İşte kamyoncuların tuvalet kağıdı kullanma sebebi...

Isı farkı camlarda yoğuşma oluşturuyor ve buğu sorununu artırıyor.

Gündüz yolculuk sırasında kabinin ısınması, gece ise hızla soğuması cam yüzeyinde yoğun su buharı birikimine yol açıyor. İçeride karbondioksit artışıyla birleşen bu nem, kısa sürede görüşü tamamen kapatabiliyor. Soğuk havalarda buharın donarak buz tabakası oluşturması sürüş güvenliği açısından daha büyük bir problem yaratıyor.

Uzun yol şoförleri, sabahın erken saatlerinde camı temizlemek için buz çözücü kullanmak zorunda kalıyordu. Ancak bu işlem hem zaman kaybettiriyor hem de yolculuğu geciktiriyordu.

Tuvalet kağıdı nemi emerek buğuyu azaltıyor.

Gösterge paneline yerleştirilen tuvalet kağıdı, gece boyunca camda biriken fazla nemi içine çekiyor. Böylece camda oluşan su buharı azalıyor ve sabah sürüşe başlamadan önce görüş alanı çok daha temiz oluyor. Isıtıcı açıldığında rulo yavaşça kuruduğu için yeniden kullanılabiliyor.

Yöntem, ek bir ekipmana gerek duymadan cam buğulanmasını azaltmasıyla dikkat çekiyor. Hem maliyetsiz hem de kolay uygulanabilir olması nedeniyle uzun yol şoförleri arasında hızla yaygınlaştı. Soğuk hava koşullarında daha güvenli ve konforlu yolculuk sağlar hale geldi.

