Kamyoncular Neden Ön Camlarına Tuvalet Kağıdı Koyar?
Uzun yol şoförlerinin kabinlerde saatlerce vakit geçirmesi camlarda ciddi buğu sorunlarına yol açıyor. Araç ısısının gün içinde yükselip gece aniden düşmesi yoğunlaşmayı artırıyor. Sürücüler buz çözücülerin zaman kaybettirmesi nedeniyle daha pratik çözümlere yöneliyor. Son dönemde sosyal medyada gündem olan yöntem de tam olarak bu noktada devreye giriyor.
İşte kamyoncuların tuvalet kağıdı kullanma sebebi...
Isı farkı camlarda yoğuşma oluşturuyor ve buğu sorununu artırıyor.
Tuvalet kağıdı nemi emerek buğuyu azaltıyor.
