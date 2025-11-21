Erzurum’da Apar Topar 500 Mezar Kazıldı! Belediyeden Dikkat Çeken Önlem

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış gelmeden önce mezar kazım işlemlerini bitirdi. Hava sıcaklığının hızla düşmesi ve toprağın sertleşmesi nedeniyle çalışmalar sıklaştırıldı. İş makineleriyle açılan mezarlar, görevli işçiler tarafından kazma ve kürek yardımıyla düzgün hale getirildi. Böylece defin işlemlerinde yaşanabilecek zorlukların önüne geçilmesi hedeflendi.

Asri Mezarlık’ta belediye tarafından tahsis edilen ve yürüme yolları yapılan bölümde çalışan işçilerden Köksal Çalışkan, yapılan çalışmanın nedenini net sözlerle açıkladı. 'Kışın şartlar ağır olduğu için toprak donuyor. Kış aylarında iş makineleri bile toprağı kazmakta zorlanıyor. Onun için biz de kış öncesi mezarları hazırlıyoruz. Her yıl 500-600 mezarı kazarak hazır hale getiriyoruz. Bu kış sezonu için 500 mezar kazımını tamamladık' dedi.