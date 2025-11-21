Erzurum’da Apar Topar 500 Mezar Kazıldı! Belediyeden Dikkat Çeken Önlem
Erzurum’da kış kapıyı çalmadan hazırlıklar tamamlandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düştüğü kentte toprak donmadan harekete geçildi. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü mezarlık alanlarında yoğun mesai yaptı. İş makineleri ve el aletleri birlikte kullanıldı. Böylece dondurucu soğuklar öncesinde 500 mezar hazır hale getirildi.
Toprak donmadan önce kazı tamamlandı.
Mezarlığa bir metreye yakın kar yağıyor.
