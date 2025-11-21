onedio
Erzurum’da Apar Topar 500 Mezar Kazıldı! Belediyeden Dikkat Çeken Önlem

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 12:54

Erzurum’da kış kapıyı çalmadan hazırlıklar tamamlandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düştüğü kentte toprak donmadan harekete geçildi. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü mezarlık alanlarında yoğun mesai yaptı. İş makineleri ve el aletleri birlikte kullanıldı. Böylece dondurucu soğuklar öncesinde 500 mezar hazır hale getirildi.

Toprak donmadan önce kazı tamamlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış gelmeden önce mezar kazım işlemlerini bitirdi. Hava sıcaklığının hızla düşmesi ve toprağın sertleşmesi nedeniyle çalışmalar sıklaştırıldı. İş makineleriyle açılan mezarlar, görevli işçiler tarafından kazma ve kürek yardımıyla düzgün hale getirildi. Böylece defin işlemlerinde yaşanabilecek zorlukların önüne geçilmesi hedeflendi.

Asri Mezarlık’ta belediye tarafından tahsis edilen ve yürüme yolları yapılan bölümde çalışan işçilerden Köksal Çalışkan, yapılan çalışmanın nedenini net sözlerle açıkladı. 'Kışın şartlar ağır olduğu için toprak donuyor. Kış aylarında iş makineleri bile toprağı kazmakta zorlanıyor. Onun için biz de kış öncesi mezarları hazırlıyoruz. Her yıl 500-600 mezarı kazarak hazır hale getiriyoruz. Bu kış sezonu için 500 mezar kazımını tamamladık' dedi.

Mezarlığa bir metreye yakın kar yağıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgede kış şartlarının ne kadar ağır geçtiğini vurguladı.

Başkan Sekmen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. 'Ocak, şubat ve mart aylarında donan toprak taş gibi oluyor. Palandöken Dağları'nın eteğinde olan mezarlığa kışın bir metreye yakın kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Bu sıkıntıların yaşanmaması için sonbaharda belli bir hazırlık yaparak, ekiplerimize mezar kazdırıyoruz'

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
