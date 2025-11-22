onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Bursa'ya 2026 Yılında Yüksek Hızlı Tren Geliyor

Bakan Uraloğlu Duyurdu: Bursa'ya 2026 Yılında Yüksek Hızlı Tren Geliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.11.2025 - 09:38

Bursa ile ilgili önemli bir ulaşım gelişmesi kamuoyuyla paylaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılında Bursa’ya yüksek hızlı trenle ulaşımın sağlanacağını duyurdu. Açıklama, İnegöl Giriş Kavşağı’nın açılış töreninde yapıldı. Projenin yakından takip edildiği belirtildi. İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapılan açıklamaya göre İnegöl Giriş Kavşağı ile birlikte yıllık toplam 1 milyar 250 milyon liralık zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor.

Yapılan açıklamaya göre İnegöl Giriş Kavşağı ile birlikte yıllık toplam 1 milyar 250 milyon liralık zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor.

Bakan Uraloğlu, karbon emisyonunun yıllık 308 ton azaltılacağını belirterek şu ifadeyi kullandı:

'Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da yıllık olarak tam 308 ton azaltarak hem doğamızı koruyarak hem de temiz bir gelecek için önemli bir adım atmış olduk yeşil Bursa'mız için.'

Bunun yanında, Turanköy Kavşağı’ndan Eskişehir il sınırına kadar uzanan 106 kilometrelik güzergahta sinyalizasyonlu kavşak kalmadığı ve hattın tamamen yüksek standartlı, hızlı, konforlu ve kesintisiz bir yol haline geldiği aktarıldı. İnegöl’ün sanayisi, tarımı ve ticareti açısından bu ulaşım yatırımlarının önemli bir avantaj sağlayacağı ifade edildi.

Proje hakkında teknik detaylar da paylaşıldı. Kavşağın, 152 metre uzunluğunda ve 6 açıklıklı farklı seviyeli bir köprülü kavşak olarak tasarlandığı, bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğunun 1,1 kilometreyi bulduğu belirtildi.

Bakan Uraloğlu, Bursa’ya hızlı trenle ulaşım için 2026 yılını işaret etti.

Bakan Uraloğlu, Bursa’ya hızlı trenle ulaşım için 2026 yılını işaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’nın ulaşım altyapısına dair önemli bir açıklamada bulundu. İnegöl Giriş Kavşağı’nın açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı trenle Bursa’ya seyahat edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Biz inşallah önümüzdeki yıl Bursa'mıza yüksek hızlı trenle seyahat edeceğiz. Yani 2026 yılında biz Bursa'ya yaptığımız gezilerden bir tanesini de inşallah Ankara'dan, İstanbul'dan hızlı trenle yapmış olacağız. Projeyi yakından takip ediyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın