Bakan Uraloğlu Duyurdu: Bursa'ya 2026 Yılında Yüksek Hızlı Tren Geliyor

Bakan Uraloğlu, karbon emisyonunun yıllık 308 ton azaltılacağını belirterek şu ifadeyi kullandı:

'Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da yıllık olarak tam 308 ton azaltarak hem doğamızı koruyarak hem de temiz bir gelecek için önemli bir adım atmış olduk yeşil Bursa'mız için.'

Bunun yanında, Turanköy Kavşağı’ndan Eskişehir il sınırına kadar uzanan 106 kilometrelik güzergahta sinyalizasyonlu kavşak kalmadığı ve hattın tamamen yüksek standartlı, hızlı, konforlu ve kesintisiz bir yol haline geldiği aktarıldı. İnegöl’ün sanayisi, tarımı ve ticareti açısından bu ulaşım yatırımlarının önemli bir avantaj sağlayacağı ifade edildi.

Proje hakkında teknik detaylar da paylaşıldı. Kavşağın, 152 metre uzunluğunda ve 6 açıklıklı farklı seviyeli bir köprülü kavşak olarak tasarlandığı, bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğunun 1,1 kilometreyi bulduğu belirtildi.