Bakan Uraloğlu Duyurdu: Bursa'ya 2026 Yılında Yüksek Hızlı Tren Geliyor
Bursa ile ilgili önemli bir ulaşım gelişmesi kamuoyuyla paylaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılında Bursa’ya yüksek hızlı trenle ulaşımın sağlanacağını duyurdu. Açıklama, İnegöl Giriş Kavşağı’nın açılış töreninde yapıldı. Projenin yakından takip edildiği belirtildi. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan açıklamaya göre İnegöl Giriş Kavşağı ile birlikte yıllık toplam 1 milyar 250 milyon liralık zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Uraloğlu, Bursa’ya hızlı trenle ulaşım için 2026 yılını işaret etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın