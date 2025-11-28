Dünyaca Ünlü Yönetmen Meşhur Film Serisine Demediğini Bırakmadı: “Resmen Çalmış”
Sinema dünyasında yeniden hararetli bir tartışma alevlendi. Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, milyonların izlediği Açlık Oyunları serisini sert sözlerle eleştirdi. Yönetmenin açıklamaları, hem hayranları hem de eleştirmenleri şaşırtan bir çıkış oldu. “Çalıntı” olduğunu öne sürdü.
Kaynak: Independent
Quentin Tarantino, Bret Easton Ellis Podcast’ine konuk olduğunda Açlık Oyunları’nı adeta topa tuttu.
Yıllardır iki eserin birbirine benzerliği sık sık gündeme gelse de bu açıklama tartışmayı yeniden büyüttü.
