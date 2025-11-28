onedio
Dünyaca Ünlü Yönetmen Meşhur Film Serisine Demediğini Bırakmadı: “Resmen Çalmış”

Elif Sude Yenidoğan
28.11.2025 - 11:58

Sinema dünyasında yeniden hararetli bir tartışma alevlendi. Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, milyonların izlediği Açlık Oyunları serisini sert sözlerle eleştirdi. Yönetmenin açıklamaları, hem hayranları hem de eleştirmenleri şaşırtan bir çıkış oldu. “Çalıntı” olduğunu öne sürdü.

Kaynak: Independent

Quentin Tarantino, Bret Easton Ellis Podcast’ine konuk olduğunda Açlık Oyunları’nı adeta topa tuttu.

Sözlerine başlarken, seriyi 2000 yapımı Japon filmi Ölüm Oyunu ile kıyasladı ve benzerliğin çok açık olduğunu söyledi. Ünlü yönetmen, “Japon yazarın Açlık Oyunları’nın yazarı Suzanne Collins’e neden dava açmadığını anlamıyorum” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Tarantino açıklamalarını daha da sertleştirerek, “Kitabı tamamen kopyalamışlar. Kitap eleştirmenleri Ölüm Oyunu’nu bilmediği için bu benzerliği fark etmedi. Hepsi Collins’in eserini ‘şimdiye kadar okudukları en orijinal şey’ diye övdü. Oysa filmi izleyen sinema eleştirmenleri hemen, ‘Bu bildiğin Ölüm Oyunu’nun +13 versiyonu!’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Yıllardır iki eserin birbirine benzerliği sık sık gündeme gelse de bu açıklama tartışmayı yeniden büyüttü.

Ölüm Oyunu, Japonya’da distopik bir rejimin ortaokul öğrencilerini birbirine kırdırdığı karanlık bir hayatta kalma öyküsünü anlatıyor. Açlık Oyunları ise Panem’in sert dünyasında, bölgelerden seçilen gençlerin ölümüne yarıştığı bir sistem üzerinden ilerliyor.

Serinin yazarı Suzanne Collins, daha önce iddiaları reddetmişti. 2011’de New York Times’a konuşan yazar, “Bu kitabı ya da yazarı hiç duymamıştım. Kitabım teslim edildikten sonra bana bahsedildi ve editörüme okuyup okumamam gerektiğini sordum. O da ‘Hayır, o dünyanın kafanı karıştırmasını istemiyorum. Yaptığın şeye devam et’ dedi” sözleriyle kendini savunmuştu. 

Ölüm Oyunu, 2000’deki ilk filminden sonra 2003’te Battle Royale II: Requiem ile devam etmişti. Açlık Oyunları tarafında ise seri 2012’de başladı ve 5 film boyunca geniş kitlelere ulaştı. Altıncı film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, 20 Kasım 2026’da vizyona girmeye hazırlanıyor.

