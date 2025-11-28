Dünyaca Ünlü Yönetmen Meşhur Film Serisine Demediğini Bırakmadı: “Resmen Çalmış”

Ölüm Oyunu, Japonya’da distopik bir rejimin ortaokul öğrencilerini birbirine kırdırdığı karanlık bir hayatta kalma öyküsünü anlatıyor. Açlık Oyunları ise Panem’in sert dünyasında, bölgelerden seçilen gençlerin ölümüne yarıştığı bir sistem üzerinden ilerliyor.

Serinin yazarı Suzanne Collins, daha önce iddiaları reddetmişti. 2011’de New York Times’a konuşan yazar, “Bu kitabı ya da yazarı hiç duymamıştım. Kitabım teslim edildikten sonra bana bahsedildi ve editörüme okuyup okumamam gerektiğini sordum. O da ‘Hayır, o dünyanın kafanı karıştırmasını istemiyorum. Yaptığın şeye devam et’ dedi” sözleriyle kendini savunmuştu.

Ölüm Oyunu, 2000’deki ilk filminden sonra 2003’te Battle Royale II: Requiem ile devam etmişti. Açlık Oyunları tarafında ise seri 2012’de başladı ve 5 film boyunca geniş kitlelere ulaştı. Altıncı film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, 20 Kasım 2026’da vizyona girmeye hazırlanıyor.