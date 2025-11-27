Kerem Bürsin Meşhur Dizinin Yerli Uyarlamasında Başrol ve Ortak Yapımcı Olmaya Hazırlanıyor
Kerem Bürsin’in yeni projesi gündeme geldi. Ünlü oyuncunun hem kamera önünde hem de yapım tarafında yer alacağı bir iş için görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı. Birsen Altuntaş Bürsin’in, Japon yapımı bir dizinin yerli uyarlamasında başrol olacağını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kerem Bürsin’in değerlendirdiği proje, Japonya’da büyük ilgi gören La Grande Maison Tokyo’nun yerli uyarlaması.
La Grande Maison Tokyo’nun orijinal hikayesi, üç yıldız hedefleyen başarılı bir kadın şefle başlıyor.
