Kerem Bürsin Meşhur Dizinin Yerli Uyarlamasında Başrol ve Ortak Yapımcı Olmaya Hazırlanıyor

Kerem Bürsin Meşhur Dizinin Yerli Uyarlamasında Başrol ve Ortak Yapımcı Olmaya Hazırlanıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.11.2025 - 19:52

Kerem Bürsin’in yeni projesi gündeme geldi. Ünlü oyuncunun hem kamera önünde hem de yapım tarafında yer alacağı bir iş için görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı. Birsen Altuntaş  Bürsin’in, Japon yapımı bir dizinin yerli uyarlamasında başrol olacağını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kerem Bürsin'in değerlendirdiği proje, Japonya'da büyük ilgi gören La Grande Maison Tokyo'nun yerli uyarlaması.

Kerem Bürsin’in değerlendirdiği proje, Japonya’da büyük ilgi gören La Grande Maison Tokyo’nun yerli uyarlaması.

Oyuncunun hem Braveborn Films adına ortak yapımcı olması hem de başrolde yer alması planlanıyor. Bürsin’in “Michelin yıldızlı” bir şefi canlandıracağı konuşuluyor. Projenin yapımını üstlenen Dass Yapım ile görüşmelerin sürdüğü de paylaşılan bilgiler arasında.

La Grande Maison Tokyo'nun orijinal hikayesi, üç yıldız hedefleyen başarılı bir kadın şefle başlıyor.

La Grande Maison Tokyo’nun orijinal hikayesi, üç yıldız hedefleyen başarılı bir kadın şefle başlıyor.

Yıldızını kaybetmiş deneyimli bir şefle yolları kesişen kadın şef, onunla yeni bir restoran açmak için güçlerini birleştiriyor. İkilinin bu iş ortaklığı hem mutfakta hem de hayatlarında yeni bir kapı aralıyor. 

Bürsin’in canlandıracağı karakter, prestijini geri kazanmak isteyen usta bir şef olacak. Projenin dijital platform için hazırlanması planlanıyor. Uyarlama süreci devam ederken cast çalışmaları da yakından takip ediliyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
