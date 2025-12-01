onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kısmetse Olur'da Bir Kadın Yarışmacı Uçan Tekme Atmaya Kalktığı Anlar Yeniden Gündemde

Kısmetse Olur'da Bir Kadın Yarışmacı Uçan Tekme Atmaya Kalktığı Anlar Yeniden Gündemde

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.12.2025 - 22:07

Kısmetse Olur: Aşkın gücü yeni sezonuyla yine gündem olmayı sürdürüyor. Tansiyonu yüksek seyreden programda sık sık tartışmalar yaşanıyor. Programın eski sezonunda gelin adayları Beyza ve Rümeysa arasında gerilen tansiyonda ikili birbirinin üstüne yürüdüğü ve Beyza, Rümeysa'ya tekme atmaya çalıştığı anlar yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezonuyla ekrana gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde tansiyon düşmüyor.

Yeni sezonuyla ekrana gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde tansiyon düşmüyor.

Adaylar arasındaki gerilim her geçen gün artarken sık sık tartışma yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Ayla ve Beliz arasında yaşanan tartışmanın ardından bu kez de iki yıl önce Beyza ve Rümeysa arasında yaşanan gerilim gündem oldu. Sinirlerine hakim olamayan gelin adayları birbirlerinin üstüne yürürken Beyza, Rümeysa'ya tekme atmaya kalkışmıştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın