Kısmetse Olur'da Bir Kadın Yarışmacı Uçan Tekme Atmaya Kalktığı Anlar Yeniden Gündemde
Kısmetse Olur: Aşkın gücü yeni sezonuyla yine gündem olmayı sürdürüyor. Tansiyonu yüksek seyreden programda sık sık tartışmalar yaşanıyor. Programın eski sezonunda gelin adayları Beyza ve Rümeysa arasında gerilen tansiyonda ikili birbirinin üstüne yürüdüğü ve Beyza, Rümeysa'ya tekme atmaya çalıştığı anlar yeniden gündem oldu.
Yeni sezonuyla ekrana gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde tansiyon düşmüyor.
