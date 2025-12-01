onedio
Daha Başlamadan İkinci Ayrılık: A.B.İ. Dizisinden Senaristin Ardından Yönetmen de Ayrıldı!

Merve Ersoy
01.12.2025 - 20:57

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturacak A.B.İ. dizisi için hazırlıklar başladı. Hayranların büyük bir heyecanla beklediği dizi birkaç hafta içinde izleyiciyle buluşacak. Ancak dizide şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Henüz yayın hayatına başlamayan A.B.İ. dizisinden önce senarist, sonra yönetmen ayrıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Sezonun en çok beklenen yapımlarından biri olan A.B.İ. dizisi önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun tartışma yaratan partnerlikleri büyük merak uyandırdı. Uzun bir süredir ekranlarda görmediğimiz Kenan İmirzalıoğlu'nun ekrana dönüşü ise hayranlarında adeta coşku yarattı.

Ancak A.B.İ. dizisinde kriz, dizi yayına başlamadan önce başladı.

Dizinin senaristi Melih Özyılmaz, geçtiğimiz günlerde 'İstediğim şekilde ve inandığım istikamette faydalı olamayacağımı düşündüğüm için A.B.İ. projesinden ayrıldım' ifadesini kullanarak diziden ayrıldığını duyurmuştu. Bu kez de Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yönetmeni Taylan Biraderler, yurt dışı projeleri nedeniyle diziden ayrıldı. Yerine ise Cem Karcı geldi.

