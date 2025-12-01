Daha Başlamadan İkinci Ayrılık: A.B.İ. Dizisinden Senaristin Ardından Yönetmen de Ayrıldı!
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturacak A.B.İ. dizisi için hazırlıklar başladı. Hayranların büyük bir heyecanla beklediği dizi birkaç hafta içinde izleyiciyle buluşacak. Ancak dizide şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Henüz yayın hayatına başlamayan A.B.İ. dizisinden önce senarist, sonra yönetmen ayrıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Sezonun en çok beklenen yapımlarından biri olan A.B.İ. dizisi önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.
Ancak A.B.İ. dizisinde kriz, dizi yayına başlamadan önce başladı.
