AFAD Duyurdu: Ankara’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Ankara'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
12.03.2026 - 18:00 Son Güncelleme: 12.03.2026 - 18:10

AFAD, Ankara’nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 17.49’da, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.0 olarak paylaştı.

Başkent Ankara’da akşam saatlerinde deprem korkusu yaşandı.

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde deprem korkusu yaşandı.

AFAD, Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Ankara’nın merkez ilçelerinde de az da olsa hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak paylaştı.

AFAD'ın paylaşımı

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
