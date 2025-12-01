Atv'nin Sevilen Dizisi Kuruluş Orhan'a Güzel Oyuncu Dahil Oldu
Burak Özçivit'in ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'dan Kuruluş Orhan'a dönen ve Orhan Bey dönemine ışık tutan Atv dizisi, iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı diziye güzel oyuncu dahil oldu.
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan, her geçen gün reyting başarısını artırmayı sürdürüyor.
Kadrosunu güçlendirmeye devam eden dizinin kadrosuna Merve Çandar dahil oldu.
