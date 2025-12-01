onedio
Atv'nin Sevilen Dizisi Kuruluş Orhan'a Güzel Oyuncu Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy
01.12.2025 - 18:56

Burak Özçivit'in ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'dan Kuruluş Orhan'a dönen ve Orhan Bey dönemine ışık tutan Atv dizisi, iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı diziye güzel oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan, her geçen gün reyting başarısını artırmayı sürdürüyor.

Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Orhan, kemik izleyicisi sayesinde belli bir reyting elde ediyor. Ancak dizi, son zamanlarda daha fazla güçlenmeye başladı.

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden dizinin kadrosuna Merve Çandar dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Atv dizisi Kuruluş Orhan'a Nilüfer Hatun'un üvey kardeşi Dafne geliyor. Dizide bu karakteri genç oyuncu Merve Çandar canlandıracak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
