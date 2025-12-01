Ömür Usta Dizisinde Nurgül Yeşilçay’a Partner Olması İçin İki İsim Gündeme Geldi
Yapımcılar yeni dizi hazırlıklarına devam ediyor. 2026’da ekranlara gelmesi planlanan yeni proje Ömür Usta son günlerde cast çalışmalarıyla gündemde. Oyuncu görüşmeleri titizlikle devam ederken başrol Nurgül Yeşilçay’a partner olarak kimin eşlik edeceği merak konusu. İddialar arasında ise iki isim var. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nurgül Yeşilçay, yoksul bir hayat süren ve boyacılık-tamirat yapan Ömür adlı kadına hayat verecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Partneri olacak isimler içinse Caner Cindoruk ve Timuçin Esen iddialar arasında.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın