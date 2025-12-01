onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ömür Usta Dizisinde Nurgül Yeşilçay’a Partner Olması İçin İki İsim Gündeme Geldi

Ömür Usta Dizisinde Nurgül Yeşilçay’a Partner Olması İçin İki İsim Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.12.2025 - 16:08

Yapımcılar yeni dizi hazırlıklarına devam ediyor. 2026’da ekranlara gelmesi planlanan yeni proje Ömür Usta son günlerde cast çalışmalarıyla gündemde. Oyuncu görüşmeleri titizlikle devam ederken başrol Nurgül Yeşilçay’a partner olarak kimin eşlik edeceği merak konusu. İddialar arasında ise iki isim var. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nurgül Yeşilçay, yoksul bir hayat süren ve boyacılık-tamirat yapan Ömür adlı kadına hayat verecek.

Nurgül Yeşilçay, yoksul bir hayat süren ve boyacılık-tamirat yapan Ömür adlı kadına hayat verecek.

Eşinin terk etmesiyle birlikte çocuklarıyla ortada kalan Ömür, zorlu yaşamıyla güçlü bir karakter olarak karşımızda olacak.

Partneri olacak isimler içinse Caner Cindoruk ve Timuçin Esen iddialar arasında.

Partneri olacak isimler içinse Caner Cindoruk ve Timuçin Esen iddialar arasında.

Caner Cindoruk yeni sezona Ben Onun Annesiyim dizisiyle başlamış ancak erken final nedeniyle ekranlara veda etmişti.

Timuçin Esen ise Yeşilçay ile Gülperi dizisinde partnerdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın