Diziye Yeni Katılmıştı Şimdi de Ayrılıyor: Ünlü Oyuncunun Sahipsizler’e Veda Edeceği Açıklandı
İkinci sezonuyla ekranlara gelen Sahipsizler dizisi yayın hayatına devam ediyor. Birsen Altuntaş, bir oyuncunun diziden ayrılacağını aktardı. Ünlü isim kadroya yeni sezonun başında katılmıştı. Şimdiyse hikayesi sonlandı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Sahipsizler ikinci sezonuna tam gaz devam ediyor.
Birsen Altuntaş Esra Ronabar’ın diziden ayrılacağını açıkladı.
