Diziye Yeni Katılmıştı Şimdi de Ayrılıyor: Ünlü Oyuncunun Sahipsizler’e Veda Edeceği Açıklandı

01.12.2025 - 14:05

İkinci sezonuyla ekranlara gelen Sahipsizler dizisi yayın hayatına devam ediyor. Birsen Altuntaş, bir oyuncunun diziden ayrılacağını aktardı. Ünlü isim kadroya yeni sezonun başında katılmıştı. Şimdiyse hikayesi sonlandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Sahipsizler ikinci sezonuna tam gaz devam ediyor.

Reytinglerde sallantılar yaşansa da henüz finale dair bir karar olmadı. OGM Pictures imzalı dizinin bir süre daha yayın hayatına devam edeceği düşünülüyor.

Birsen Altuntaş Esra Ronabar’ın diziden ayrılacağını açıkladı.

Cem Kargı’nın şu sözlerini iletti: “Bu hafta Esra hanıma veda edeceğiz. Keyifli bir yolculuk oldu. Yıllar sonra tekrar bir araya geldik. Çok keyifliydi ama her güzel şeyin bir sonu vardır”

Esra Ronabar da vedası hakkında, “Ben Sahipsizler’de çok güzel bir enerjiyle karşılandım. Cem Karcı’nın setleri hep çok keyifli olur. Çok güzeldi. Oyuncu arkadaşlarım da öyle… Kırmızı Oda’dan sonra tekrar Cem Karcı’yla çalışmak nasip oldu. İnşallah yenilerine…” demişti.

