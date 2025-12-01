Diziye Yeni Katılmıştı Şimdi de Ayrılıyor: Ünlü Oyuncunun Sahipsizler’e Veda Edeceği Açıklandı

Cem Kargı’nın şu sözlerini iletti: “Bu hafta Esra hanıma veda edeceğiz. Keyifli bir yolculuk oldu. Yıllar sonra tekrar bir araya geldik. Çok keyifliydi ama her güzel şeyin bir sonu vardır”

Esra Ronabar da vedası hakkında, “Ben Sahipsizler’de çok güzel bir enerjiyle karşılandım. Cem Karcı’nın setleri hep çok keyifli olur. Çok güzeldi. Oyuncu arkadaşlarım da öyle… Kırmızı Oda’dan sonra tekrar Cem Karcı’yla çalışmak nasip oldu. İnşallah yenilerine…” demişti.