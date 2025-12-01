onedio
O Diziye Final Yolu Göründü: 30 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
01.12.2025 - 11:38

30 Kasım Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı ve merak edilen tablo netleşti. Dizilerin yeni bölümleri ekrana gelirken izleyiciler sıralamanın nasıl şekilleneceğini heyecanla bekledi. Kategoriler arasındaki farklar ve sürpriz sıralamalar dikkat çekti. Sonuçlar açıklandığında ise zirvede yer alan isim yine değişmedi. Gelin 30 Kasım Pazar reyting sonuçlarına birlikte bakalım!

Reyting sonuçlarına göre pazar akşamının lideri yine Teşkilat oldu.

Total grubunda 7.28 puan alan dizi, açık ara farkla zirvede yer aldı. AB kategorisinde 6.04, ABC1’de ise 6.95 puana ulaşarak istikrarlı başarısını sürdürdü.

Onu takip eden Sahtekarlar ise bu hafta da ikinci sırada yer aldı.

Dizi, Total’de 5.05, AB’de 4.40, ABC1’de ise 5.15 puan elde ederek üç kategoride de aynı sıralamayı korudu. İzleyici kitlesinin desteği sayesinde dengeli bir performans sergiledi.

Çarpıntı ise reytinglerde aradığını bulamadı. Total’de 2.87 puanla 10. sırada, AB’de 1.61 puanla 17. sırada, ABC1’de ise 2.36 puanla 11. sırada kendine yer buldu. Dizi bu hafta da sıralamada kayıplar yaşadı. Final yapıp yapmayacağı son bölümün reyting sonuçlarının ardından kararlaştırılacaktı. Ne yazık ki reytinglerde yükseliş yaşayamadı ve finali netleşti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
