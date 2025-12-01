O Diziye Final Yolu Göründü: 30 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
30 Kasım Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı ve merak edilen tablo netleşti. Dizilerin yeni bölümleri ekrana gelirken izleyiciler sıralamanın nasıl şekilleneceğini heyecanla bekledi. Kategoriler arasındaki farklar ve sürpriz sıralamalar dikkat çekti. Sonuçlar açıklandığında ise zirvede yer alan isim yine değişmedi. Gelin 30 Kasım Pazar reyting sonuçlarına birlikte bakalım!
Reyting sonuçlarına göre pazar akşamının lideri yine Teşkilat oldu.
Onu takip eden Sahtekarlar ise bu hafta da ikinci sırada yer aldı.
