O Diziye Final Yolu Göründü: 30 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Dizi, Total’de 5.05, AB’de 4.40, ABC1’de ise 5.15 puan elde ederek üç kategoride de aynı sıralamayı korudu. İzleyici kitlesinin desteği sayesinde dengeli bir performans sergiledi.

Çarpıntı ise reytinglerde aradığını bulamadı. Total’de 2.87 puanla 10. sırada, AB’de 1.61 puanla 17. sırada, ABC1’de ise 2.36 puanla 11. sırada kendine yer buldu. Dizi bu hafta da sıralamada kayıplar yaşadı. Final yapıp yapmayacağı son bölümün reyting sonuçlarının ardından kararlaştırılacaktı. Ne yazık ki reytinglerde yükseliş yaşayamadı ve finali netleşti.