Taşacak Bu Deniz Horon Sahnesinde Dans Hocasının da Objektifte Olduğu Fark Edildi: O Anlar Güldürdü
TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi sezonun favorisi olmaya devam ediyor. Cuma günleri yayınlanan dizi hikayesiyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. Kamera arkası görüntüleri de oyuncuların paylaşımlarıyla epey ilgi görüyor. Ancak bu sefer hayranlar kamera arkasını değil, dizideki bir detayı konuştu. Horon sahnesinde oyuncuları yönlendiren dans hocası da sahnede yer almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncular, role tam anlamıyla hazırlanabilmek için birçok eğitim alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın