Taşacak Bu Deniz Horon Sahnesinde Dans Hocasının da Objektifte Olduğu Fark Edildi: O Anlar Güldürdü

Karadeniz dizilerinde de bu eğitimler genelde şive ve dansa dair oluyor. Taşacak Bu Deniz oyuncularının horon dersleri paylaşılmıştı ancak hayranlar çekim anında da hocalarının yanlarında olduğunu fark etti. O anlarda hocanın imtihanı tebessüm ettirdi.