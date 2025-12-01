onedio
Taşacak Bu Deniz Horon Sahnesinde Dans Hocasının da Objektifte Olduğu Fark Edildi: O Anlar Güldürdü

Taşacak Bu Deniz Horon Sahnesinde Dans Hocasının da Objektifte Olduğu Fark Edildi: O Anlar Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.12.2025 - 10:59

TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi sezonun favorisi olmaya devam ediyor. Cuma günleri yayınlanan dizi hikayesiyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. Kamera arkası görüntüleri de oyuncuların paylaşımlarıyla epey ilgi görüyor. Ancak bu sefer hayranlar kamera arkasını değil, dizideki bir detayı konuştu. Horon sahnesinde oyuncuları yönlendiren dans hocası da sahnede yer almıştı.

İşte o anlar 👇

Oyuncular, role tam anlamıyla hazırlanabilmek için birçok eğitim alıyor.

Oyuncular, role tam anlamıyla hazırlanabilmek için birçok eğitim alıyor.

Karadeniz dizilerinde de bu eğitimler genelde şive ve dansa dair oluyor. Taşacak Bu Deniz oyuncularının horon dersleri paylaşılmıştı ancak hayranlar çekim anında da hocalarının yanlarında olduğunu fark etti. O anlarda hocanın imtihanı tebessüm ettirdi.

