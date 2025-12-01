Yeni Diziyle Anlaşması Kısa Sürdü: Gonca Vuslateri O Projeden Ayrıldı!
NOW, yeni sezon için iddialı dizileriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Birbirinden farklı konulara sahip yeni dizilerle yeni sezon açılışını yapan NOW, ekranların sevilen işlerine ev sahipliği yapıyor. İlerleyen zamanlarda ise o işlere bir yenisi daha eklenecek. Gold Film imzalı Ülker Abla NOW’da ekranlara gelmek üzere hazırlanıyor. Dizinin başrolü Gonca Vuslateri olmuştu ancak işler değişti. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ülker Abla dizisinde başrol için Gonca Vuslateri ile anlaşmaya varılmıştı.
Gonca Vuslateri kendi isteğiyle diziden ayrıldı.
