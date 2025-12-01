onedio
Yeni Diziyle Anlaşması Kısa Sürdü: Gonca Vuslateri O Projeden Ayrıldı!

Elif Sude Yenidoğan
01.12.2025 - 09:00

NOW, yeni sezon için iddialı dizileriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Birbirinden farklı konulara sahip yeni dizilerle yeni sezon açılışını yapan NOW, ekranların sevilen işlerine ev sahipliği yapıyor. İlerleyen zamanlarda ise o işlere bir yenisi daha eklenecek. Gold Film imzalı Ülker Abla NOW’da ekranlara gelmek üzere hazırlanıyor. Dizinin başrolü Gonca Vuslateri olmuştu ancak işler değişti. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Ülker Abla dizisinde başrol için Gonca Vuslateri ile anlaşmaya varılmıştı.

Leyla dizisindeki performansıyla adını hafızalara bir kez daha kazıyan başarılı oyuncumuz yeniden ekranlarda olacağı için heyecan yükselmişti. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi ve bir son dakika değişikliği yaşandı.

Gonca Vuslateri kendi isteğiyle diziden ayrıldı.

Olgun Şimşek’in başrolünde olacağı dizide Ülker Abla karakterini canlandıracak oyuncu için görüşmeler devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturacağı yapımın senaryosunu ise Seray Şahiner kaleme alıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre hikaye, kocasının şiddetinden kaçıp bir gece can havliyle sığındığı hastanede hayata yeniden tutunmaya çalışan Ülker Abla’nın çarpıcı yaşamını merkezine alıyor. Orada kalmak için kimsesiz hastalara refakat etmek zorunda kalan kadının bu zorlu yolculuğu, dizinin en sarsıcı tarafını oluşturuyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
