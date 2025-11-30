onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
30.11.2025 - 14:10

Goygoy ihtiyacımızı sık sık gideren X camiası bu hafta yine formundaydı! Her konuda söyleyecek bir çift sözü olan mizahşörler, televizyon dünyasını da bir kez daha goygoylarına alet ettiler. Dizilerden programlara hemen her konuda kahkahaya boğan kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.

Bol kahkahalar! 😅

1. Ben de tanıyorum bence ünlü

2. Bu yıl bendir:

3.

4. Pakize göreve!

5. Heyecanla beklediğimiz o evlilik...

6. Küçük Osman bunları kaldıramazdı.

7. Ekip muhteşem!

8. Ne diziydi be

9. Enemies to lovers en sevdiğimiz

10. Franz Kafka gurur duyardı

11. Serenay hangi birine yetişsin?

12. Bu ne ileri görüşlülüktür!

13. Bahane aramayın çocuklar

14. Helal sana Alya!

15. Ay keşke böyle olsa!

16. Haftaya görüşmek üzere...

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
