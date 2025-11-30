onedio
MasterChef'te Şef Ceketleri Dağıtılıyor: İlk 8'e Kalan İsimler Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.11.2025 - 13:37

MasterChef Türkiye'de büyük finale sayılı günler kaldı. Dün akşam Ayla'nın elenerek büyük şoka soktuğu MasterChef'te kalan sekiz yarışmacı şef ceketlerini giyerek finale kalmak için mücadele gösteriyor. 

MasterChef'te ilk sekize kalan yarışmacılar kimler? İşte detaylar...

MasterChef'te elenen isim Ayla oldu.

İsveç MasterChef'te ikinci olan ve başarısıyla göz dolduran Ayla, MasterChef Türkiye'nin de favori isimlerindendi. Ancak ne yazık ki ilk sekize kalmayı başaramadı ve yarışmaya veda etti.

MasterChef'te ilk sekize kalan isimler belli oldu.

MasterChef'te ilk sekiz kim diye merak ediyorsanız, dün akşam Ayla'nın elenmesiyle birlikte adaylar belli oldu. Buna göre, ilk sekize kalan isimler Gizem, Sümeyye, Özkan, Barış, Hakan, Mert, Sezer ve Çağatay oldu.

