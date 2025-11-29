onedio
29 Kasım 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

29 Kasım 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.11.2025 - 00:09

MasterChef'te 29 Kasım Cumartesi son eleme gecesi gerçekleşti. Yeni bölümünde eleme adayları Ayla, Mert, Sezer ve Çağatay oldu. MasterChef'te eleme gecesinde elenen isim belli oldu. 

MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar...

MasterChef'te bu hafta eleme adayları Ayla, Mert, Sezer ve Çağatay oldu

MasterChef'te bu hafta eleme adayları Ayla, Mert, Sezer ve Çağatay oldu

İlk etapta ana ürün olarak elma kullanan yarışmacılar arasında Mert 22 puanla birinci, Çağatay 21 puanla ikinci, Sezer 20,5 puanla üçüncü olurken, Ayla ise sonuncu oldu.

İkinci etapta, Danilo Şef'in kalkan yemeğini yapmak için elinden gelen çabayı gösteren yarışmacılar kıyasıya bir mücadele yaşadı. Mert geceyi 41 puanla bitirdi ve elenmekten kurtulan ilk yarışmacı oldu.

Sezer 41.5 puanla, Çağatay'ı bir puan geçerek, MasterChef'in ilk sekizine girdi. Ayla ve Çağatay eleme adayı olarak son ikiye kaldı. 

MasterChef'te bu hafta Ayla elendi.

