Beyazıt Öztürk, Beyaz Show’un Ardından 7 Yıl Sonra Ekrana “Joker”le Dönüyor
Uzun yıllar cuma gecelerinin vazgeçilmezi olup, ekran başındakileri güldüren Beyazıt Öztürk, sessiz geçen yılların ardından yeniden televizyona dönmeye hazırlanıyor. 2018’de efsane programına nokta koyduktan sonra sadece konuk olduğu yayınlarla ve dijital projelerle gördüğümüz Beyaz, bu kez bambaşka bir formatla gündemde.
Yeniçağ Gazetesi’nden Müge Dağıstanlı’nın haberine göre Beyazıt Öztürk Kanal D ile yeniden el sıkıştı.
Türkiye’de “talk show” dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hâlâ Beyazıt Öztürk.
Yeniçağ Gazetesi’nden Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Beyaz Show bittikten sonraki 7 yıl boyunca farklı kanallardan, farklı formatlar için Beyaz’a pek çok teklif gitti.
