Beyazıt Öztürk, Beyaz Show’un Ardından 7 Yıl Sonra Ekrana “Joker”le Dönüyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.11.2025 - 19:46

Uzun yıllar cuma gecelerinin vazgeçilmezi olup, ekran başındakileri güldüren Beyazıt Öztürk, sessiz geçen yılların ardından yeniden televizyona dönmeye hazırlanıyor. 2018’de efsane programına nokta koyduktan sonra sadece konuk olduğu yayınlarla ve dijital projelerle gördüğümüz Beyaz, bu kez bambaşka bir formatla gündemde.

Yeniçağ Gazetesi’nden Müge Dağıstanlı’nın haberine göre Beyazıt Öztürk Kanal D ile yeniden el sıkıştı.

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/be...
Türkiye’de “talk show” dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hâlâ Beyazıt Öztürk.

1990’ların ortasında başlayan ve tam 22 yıl boyunca Kanal D’de devam eden “Beyaz Show”, sadece bir televizyon programı değil; dönem dönem ülkenin nabzını tutan bir eğlence klasiğiydi.

Her cuma gecesi; skeçler, canlı müzik, telefon bağlantıları, seyirciler, doğaçlama espriler derken Beyaz Show, 2000’ler boyunca hem ünlülerin uğrak yeri hem de izleyicinin resmen haftalık terapisi olmuştu.

Ancak Beyazıt Öztürk, 2018’de programı noktalamıi “Biraz dinlenmek istiyorum” diyerek ekran maratonuna ara vermişti.

Yeniçağ Gazetesi’nden Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Beyaz Show bittikten sonraki 7 yıl boyunca farklı kanallardan, farklı formatlar için Beyaz’a pek çok teklif gitti.

Ancak Öztürk ya bu projelere sıcak bakmadı ya da tam imza aşamasında vazgeçti.

TV kulislerinde konuşulanlara göre Beyaz, sonunda yeniden Kanal D ile el sıkıştı ve yapım şirketiyle imzalar atıldı. Böylece yıllardır süren “Beyaz Show geri mi geliyor?” sorusu yerini “Beyaz hangi işle dönüyor?” merakına bıraktı.

Müge Dağıstanlı’nın Yeniçağ’daki haberine göre Beyazıt Öztürk ekrana bu kez klasik “Beyaz Show” formatıyla değil, ödüllü bir bilgi yarışmasıyla dönüyor. Kanal D’de yayınlanması planlanan programın adı “Joker” olacak ve Beyaz, yarışmanın sunuculuğunu üstlenecek. Format gereği yarışmacılar bilgi sorularını yanıtlarken, aralara zaman zaman Beyaz Show döneminden hatırlanan efsane skeçler serpiştirilecek. Yayının ise Ocak ayından sonra başlaması bekleniyor.

