Beyazıt Öztürk, Beyaz Show’un Ardından 7 Yıl Sonra Ekrana “Joker”le Dönüyor

1990’ların ortasında başlayan ve tam 22 yıl boyunca Kanal D’de devam eden “Beyaz Show”, sadece bir televizyon programı değil; dönem dönem ülkenin nabzını tutan bir eğlence klasiğiydi.

Her cuma gecesi; skeçler, canlı müzik, telefon bağlantıları, seyirciler, doğaçlama espriler derken Beyaz Show, 2000’ler boyunca hem ünlülerin uğrak yeri hem de izleyicinin resmen haftalık terapisi olmuştu.

Ancak Beyazıt Öztürk, 2018’de programı noktalamıi “Biraz dinlenmek istiyorum” diyerek ekran maratonuna ara vermişti.