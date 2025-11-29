NOW Halef: Köklerin Çağrısı Dizisinde İşler Kızışacak! Yıldız’a Partner Geliyor
NOW’da yayınlanan yeni sezonun sevilen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı her hafta reytinglerde artışa devam ediyor. Yeni sezon dizileri arasında kendini kısa sürede kanıtlayan ve izleyici kitlesini oturtan bir dizi oldu. Şimdiyse diziye bir oyuncunun daha katıldığı açıklandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve Aybüke Pusat başrollerde yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emre Bulut, Yıldırım rolü için kadroya katıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Memleketim ne kaliteli diziler izliyor ya. İki kardeş aynı kocayı paylaşıyor sonra evli olan kadına yeni sevgili geliyor falan. Neyseki herkes heteroseksüel ... Devamını Gör