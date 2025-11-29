onedio
NOW Halef: Köklerin Çağrısı Dizisinde İşler Kızışacak! Yıldız’a Partner Geliyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.11.2025 - 16:05

NOW’da yayınlanan yeni sezonun sevilen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı her hafta reytinglerde artışa devam ediyor. Yeni sezon dizileri arasında kendini kısa sürede kanıtlayan ve izleyici kitlesini oturtan bir dizi oldu. Şimdiyse diziye bir oyuncunun daha katıldığı açıklandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve Aybüke Pusat başrollerde yer alıyor.

Dizide iki kadın karakter de Serhat’a aşık. Bu nedenle bir aşk üçgeni yaşanıyor. Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği karakter olan Yıldız için yeni bir partner gelmesi izleyiciler tarafından sıkça dile getiriliyordu.

Emre Bulut, Yıldırım rolü için kadroya katıldı.

Hem Yıldız’la partner olacağını hem de Serhat ile sürtüşmeler yaşayacağını Birsen Altuntaş aktardı. Bakalım hikayeye nasıl dahil olacak, Yıldız ona aşık olacak mı?

Elif Sude Yenidoğan
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Zuhal

Memleketim ne kaliteli diziler izliyor ya. İki kardeş aynı kocayı paylaşıyor sonra evli olan kadına yeni sevgili geliyor falan. Neyseki herkes heteroseksüel ... Devamını Gör