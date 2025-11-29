onedio
OGM Yeni Dizi Hazırlığında! Başrol Belli Oldu: Yalı Çapkını Ekranlara Geri Dönüyor

OGM Yeni Dizi Hazırlığında! Başrol Belli Oldu: Yalı Çapkını Ekranlara Geri Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.11.2025 - 14:46

Yeni yıl için dizi hazırlıkları devam ediyor. Netleşen projeler bir bir duyuruluyor. Şimdiyse OGM Pictures’ın yeni dizisi Ağlama Sevdam’ın tanıtımı yapıldı. Dizinin erkek başrol oyuncusu için imzalar Yalı Çapkını’nın ünlü ismiyle atıldı! Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

OGM Pictures birbirinden iddialı projeleriyle piyasanın önde gelen isimlerinden.

Güz sezonu için yeni dizileriyle ekranlarda kaliteli işlere imza attı, şimdiyse yeni yıl sezonu için projeleri değerlendiriyor. Ağlama Sevdam yeni yılda ekranlara gelecek dizilerden biri olarak duyuruldu.

Başrolü ise Mert Ramazan Demir oldu.

Yalı Çapkını’nda Ferit rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun yıldızı epey parlamıştı. Yalı Çapkını’ndan sonra hangi projede yer alacağı da merak konusu olmuştu. Mert Ramazan Demir, OGM Pictures’ın Ağlama Sevdam dizisiyle anlaştı.

