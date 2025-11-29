Taşacak Bu Deniz Ava Yaman’ın Şarkı Söylediği Anlara Ulaş Tuna ve Deniz Baysal’dan Övgüler Yağdı
Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alan genç yetenek Ava Yaman son zamanların en popüler isimlerinden. On parmağında on marifet var diyebileceğimiz güzel oyuncu geçtiğimiz gün kendi yazıp bestelediği şarkısını söylerken bir paylaşım yaptı. Hayranlar kısa sürede etkileşimleri uçururken Taşacak Bu Deniz’de birlikte rol aldığı Ulaş Tuna ve Deniz Baysal’dan da övgüler gecikmedi.
Güzel oyuncu, tüm ekip arkadaşlarından ve dizinin fanlarından tebrikleri topladı.
Dizide annesine hayat veren Deniz Baysal, Ava Yaman’ı bu sözlerle övdü. 👇
Ulaş Tuna da bu yorumuyla yerini almıştı. 👇
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
