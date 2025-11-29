Taşacak Bu Deniz Ava Yaman’ın Şarkı Söylediği Anlara Ulaş Tuna ve Deniz Baysal’dan Övgüler Yağdı

Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alan genç yetenek Ava Yaman son zamanların en popüler isimlerinden. On parmağında on marifet var diyebileceğimiz güzel oyuncu geçtiğimiz gün kendi yazıp bestelediği şarkısını söylerken bir paylaşım yaptı. Hayranlar kısa sürede etkileşimleri uçururken Taşacak Bu Deniz’de birlikte rol aldığı Ulaş Tuna ve Deniz Baysal’dan da övgüler gecikmedi.