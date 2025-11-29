onedio
Taşacak Bu Deniz Ava Yaman’ın Şarkı Söylediği Anlara Ulaş Tuna ve Deniz Baysal’dan Övgüler Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
29.11.2025 - 12:05

Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alan genç yetenek Ava Yaman son zamanların en popüler isimlerinden. On parmağında on marifet var diyebileceğimiz güzel oyuncu geçtiğimiz gün kendi yazıp bestelediği şarkısını söylerken bir paylaşım yaptı. Hayranlar kısa sürede etkileşimleri uçururken Taşacak Bu Deniz’de birlikte rol aldığı Ulaş Tuna ve Deniz Baysal’dan da övgüler gecikmedi.

Şarkı söylediği anları burada paylaşmıştık 👇

Güzel oyuncu, tüm ekip arkadaşlarından ve dizinin fanlarından tebrikleri topladı.

Yeteneği bizleri de büyüledi. Sektörün yeni isimlerinden olsa da kısa sürede kendini kanıtladı. Geleceğin en başarılı oyuncularından olacak gibi görünüyor.

Dizide annesine hayat veren Deniz Baysal, Ava Yaman’ı bu sözlerle övdü. 👇

Ulaş Tuna da bu yorumuyla yerini almıştı. 👇

