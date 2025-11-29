Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan yeni dizi Taşacak Bu Deniz, sezonda rakip bırakmadı. İlk bölümü yayınlanır yayınlanmaz bir izleyici kitlesi oturttu ve her geçen bölümle sevenlerinin sayısını artırdı. Reytinglerle kendini kanıtlayan dizinin sosyal medyada da yoğun bir etkileşimi oluyor. Hal böyle olunca goygoy da kaçınılmaz tabii. Yaratıcılığını, mizahşörlüğünü Taşacak Bu Deniz’le konuşturan X kullanıcılarının tweetlerini sizler için derledik. Gelin detaylara geçelim!