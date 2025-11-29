onedio
Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Elif Sude Yenidoğan
29.11.2025 - 09:37

TRT 1 ekranlarında yayınlanan yeni dizi Taşacak Bu Deniz, sezonda rakip bırakmadı. İlk bölümü yayınlanır yayınlanmaz bir izleyici kitlesi oturttu ve her geçen bölümle sevenlerinin sayısını artırdı. Reytinglerle kendini kanıtlayan dizinin sosyal medyada da yoğun bir etkileşimi oluyor. Hal böyle olunca goygoy da kaçınılmaz tabii. Yaratıcılığını, mizahşörlüğünü Taşacak Bu Deniz’le konuşturan X kullanıcılarının tweetlerini sizler için derledik. Gelin detaylara geçelim!

Dizide ‘ship’lere doyamadık 👇

twitter.com

Oldu bu iş 👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Ah Eleni, üzümlü kekim…

twitter.com
İso’nun kaderi 👇

Oruç’u bu bölüm yeniden sevdik gibi 👇

twitter.com

Tüm Türkiye 👇

twitter.com

Onun masumluğu 👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

Üzgünüz Sevcan…

twitter.com

Etme bulma dünyası derler Oruç…

twitter.com

👇

twitter.com

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
