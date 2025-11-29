Kızılcık Şerbeti'nin Jenerik Krizine Bulduğu Çözüm Bir Miktar Güldürdü
Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yeni partneri Seray Kaya'nın isminin kendisinden önce yazılmasına bozulmuş ve tepkisini ortaya koymuştu. Yapım şirketi isimlerin dönüşümlü yazması gibi bir çözüm bulurken yeni jeneriği yeni bölümde gördük. Doğukan Güngör'ün isteğine göre şekillenen yeni jenerik görenleri bir miktar güldürdü.
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden kaos eksik olmuyor.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni jeneriği:
