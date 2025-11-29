onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Jenerik Krizine Bulduğu Çözüm Bir Miktar Güldürdü

Kızılcık Şerbeti'nin Jenerik Krizine Bulduğu Çözüm Bir Miktar Güldürdü

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.11.2025 - 08:45

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yeni partneri Seray Kaya'nın isminin kendisinden önce yazılmasına bozulmuş ve tepkisini ortaya koymuştu. Yapım şirketi isimlerin dönüşümlü yazması gibi bir çözüm bulurken yeni jeneriği yeni bölümde gördük. Doğukan Güngör'ün isteğine göre şekillenen yeni jenerik görenleri bir miktar güldürdü.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden kaos eksik olmuyor.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden kaos eksik olmuyor.

Ana kadroda yer alan oyuncuların diziden çıkması ve Instagram'dan takipten çıkma hamlesi derken Şerbo'da sular bir türlü durulmadı. Yeni oyuncuların gelmesiyle dizide yeni bir dönemin başlaması düşünüşülürken de Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör jenerik krizi çıkarttı.

Yeni partneri Seray Kaya'nın isminin jenerikte kendisinden önce yazıldığını gören Güngör, hemen tepkisini koyarak dizinin Instagram'ını takipten çıkmıştı. Yapım şirketi, oyuncuların isimlerinin dönüşümlü yazacağını açıklarken yeni jeneriği sonunda gördük. Fakat bu jenerik hiç de hayal ettiğimiz gibi çıkmadı. Doğukan Güngör'ün isteği üzerine hazırlanan jenerik, seyirciyi bir miktar güldürdü.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni jeneriği:

