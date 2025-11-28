NOW'ın İddialı Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'na Usta Oyuncu Dahil Oluyor
NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Halef dizisinin sosyal medya hesabından diziye usta bir oyuncunun dahil olacağını açıkladı.
NOW'ın sevilen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Halef'in resmi X hesabı, yaptıkları paylaşımla usta oyuncu Uğur Yücel'in diziye dahil olduğu açıklandı.
