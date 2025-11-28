onedio
NOW'ın İddialı Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'na Usta Oyuncu Dahil Oluyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 22:38

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Halef dizisinin sosyal medya hesabından diziye usta bir oyuncunun dahil olacağını açıkladı.

NOW'ın sevilen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Halef'te heyecan asla dinmezken Serhat, Melek ve Yıldız karakterleri arasındaki tansiyon da arttıkça artıyor. 

Son bölümüyle yine nefesimizi tuttuğumuz Halef'te Serhat, Yıldız'ı kurtarmıştı. Senaryodaki gelişmelerle reytingini artıran dizide bomba bir gelişme yaşandı.

Halef'in resmi X hesabı, yaptıkları paylaşımla usta oyuncu Uğur Yücel'in diziye dahil olduğu açıklandı.

Usta oyuncu Uğur Yücel'in Halef dizisinde hangi karaktere hayat vereceği henüz açıklanmadı.

