Kızılcık Şerbeti Jenerik Krizini Çözmek İçin O Diziden İlham Almış
Kızılcık Şerbeti dizisinde kaoslar bitmiyor. Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılmasıyla birlikte jenerik konusunda tatsızlık yaşanmıştı. Başrole hayat veren Doğukan Güngör, jenerikte adının yeni rol arkadaşı Seray Kaya’dan sonra gelmesini kabul etmemişti. Dün akşam yayınlanan bölümde ise jenerik krizinin çözüldüğü fark edildi. İzleyiciler de bir diziden ilham aldıklarını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!
Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılmasıyla birlikte yeni kadın başrol Seray Kaya Olmuştu.
İşte Kızılcık Şerbeti’nin yeni jeneriği 👇
Ve Sahtekarlar dizisinin jeneriği 👇
