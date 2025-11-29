onedio
Kızılcık Şerbeti Jenerik Krizini Çözmek İçin O Diziden İlham Almış

Elif Sude Yenidoğan
29.11.2025 - 11:29

Kızılcık Şerbeti dizisinde kaoslar bitmiyor. Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılmasıyla birlikte jenerik konusunda tatsızlık yaşanmıştı. Başrole hayat veren Doğukan Güngör, jenerikte adının yeni rol arkadaşı Seray Kaya’dan sonra gelmesini kabul etmemişti. Dün akşam yayınlanan bölümde ise jenerik krizinin çözüldüğü fark edildi. İzleyiciler de bir diziden ilham aldıklarını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!

Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılmasıyla birlikte yeni kadın başrol Seray Kaya Olmuştu.

Seray Kaya’nın adının jenerikte önce geçtiğini kabul etmek istemeyen Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti’ni takipten çıkmıştı. İzleyiciler ise hem çözümü komik buldu hem de Sahtekarlar dizisinden ilham aldıklarını dile getirdi.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin yeni jeneriği 👇

Ve Sahtekarlar dizisinin jeneriği 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
