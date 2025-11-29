onedio
Survivor Şampiyonu Cemal Can, Adada Tuvaletlerini Nereye Yaptıklarını Açıkladı

29.11.2025

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Danla Bilic'in programına konuk oldu. Survivor'daki yarışmacıların tuvaletlerini nereye yaptıkları konusuna açıklık getiren Cemal Can, açıklamalarıyla gündem oldu.

"Survivor'da tuvalet var mı? Tuvalet nereye yapılıyor?" sorularına Cemal Can'ın yanıtı:

Survivor seyircisinin en merak ettiği konulardan biri yarışmacıların tuvalet sorunu!

Issız bir adadaki barakada kalan yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını nerede giderdikleri uzun yıllar tartışma konusu olmuştu. Bazıları yarışmacılar için tuvaletler kurulduğunu iddia ederken bazıları bunun için ormanı kullandıklarını açıkladı. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Survivor'daki tuvalet tartışmasına bir son verdi.

Danla Bilic'in programına konuk olan Cemal Can, tuvalet için belirli bir alan olmadığını ve yarışmacıların nereyi bulurlarsa orada ihtiyaçlarını giderdiklerini açıkladı.

Cemal Can ayrıca bir defasında tuvaletini yaptıktan sonra üzerini kapatamadığı için birinin üzerine bastığını itiraf etti.

