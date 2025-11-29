Survivor Şampiyonu Cemal Can, Adada Tuvaletlerini Nereye Yaptıklarını Açıkladı

Issız bir adadaki barakada kalan yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını nerede giderdikleri uzun yıllar tartışma konusu olmuştu. Bazıları yarışmacılar için tuvaletler kurulduğunu iddia ederken bazıları bunun için ormanı kullandıklarını açıkladı. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Survivor'daki tuvalet tartışmasına bir son verdi.

Danla Bilic'in programına konuk olan Cemal Can, tuvalet için belirli bir alan olmadığını ve yarışmacıların nereyi bulurlarsa orada ihtiyaçlarını giderdiklerini açıkladı.

Cemal Can ayrıca bir defasında tuvaletini yaptıktan sonra üzerini kapatamadığı için birinin üzerine bastığını itiraf etti.