Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, Kendi Yazıp Bestelediği Şarkısını Söyledi

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, Kendi Yazıp Bestelediği Şarkısını Söyledi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 16:02

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'de Eleni Miryano karakterini canlandıran genç oyuncu Ava Yaman, Instagram'dan sevenlerine muazzam bir sürpriz yaptı. Ava Yaman, Instagram'ından söz ve müziği kendisine ait olan 'Gerçek Sevgi' adlı şarkıyı seslendirdiği anları yayınladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de rol alan Ava Yaman'ın yeteneği saymakla bitmiyor.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de rol alan Ava Yaman'ın yeteneği saymakla bitmiyor.

Eleni Miryano karakteriyle izlediğimiz 19 yaşındaki Ava Yaman, genç yaşına rağmen Taşacak Bu Deniz'deki performansıyla dilimizden düşmüyor. Her bölümü izlenme rekorları kıran Taşacak Bu Deniz'in bu kadar sevilmesinde Ava Yaman'ın etkisi azımsanamayacak kadar fazla olurken Yaman, Instagram hesabından takipçilerine ufak bir sürpriz yaptı.

Söz ve müziği kendisine ait olan 'Gerçek Sevgi' adlı şarkısını seslendiren Ava Yaman'ın o anları kısa sürede viral oldu. Oyunculuğun yanı sıra müziğe de muazzam bir yeteneği olan Yaman izleyenleri mest etti.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
