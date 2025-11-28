Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, Kendi Yazıp Bestelediği Şarkısını Söyledi

Eleni Miryano karakteriyle izlediğimiz 19 yaşındaki Ava Yaman, genç yaşına rağmen Taşacak Bu Deniz'deki performansıyla dilimizden düşmüyor. Her bölümü izlenme rekorları kıran Taşacak Bu Deniz'in bu kadar sevilmesinde Ava Yaman'ın etkisi azımsanamayacak kadar fazla olurken Yaman, Instagram hesabından takipçilerine ufak bir sürpriz yaptı.

Söz ve müziği kendisine ait olan 'Gerçek Sevgi' adlı şarkısını seslendiren Ava Yaman'ın o anları kısa sürede viral oldu. Oyunculuğun yanı sıra müziğe de muazzam bir yeteneği olan Yaman izleyenleri mest etti.