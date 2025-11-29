onedio
Kadro Netleşti: Acun Ilıcalı Survivor 2026 Gönüllüler’de Yer Alacak Kadın Yarışmacıları Açıkladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.11.2025

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler için kadronun tamamen netleşmesine az bir süre kaldı. Ünlüler takımı açıklanmıştı. Geçtiğimiz gün ise Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımı için elemelere katılan kadın ve erkek adayları paylaşıp oylamaya açmıştı. Adayların spor geçmişleri ve iletişim becerileri göz önünde bulundurularak elemeler yapıldı. Şimdiyse Ilıcalı, yarışmaya katılmaya hak kazanan kadın yarışmacıları açıkladı!

Acun Ilıcalı, Survivor’a dair detayları sosyal medya hesaplarından duyurmaya devam ediyor.

Yarışmanın Ünlüler kadrosu efsane isimlerle dolu. Gönüllüler için de iddialı isimlerin seçilmesine özen gösteriliyor. Rekabetin güçlü olacağı bir yarışma izleyebilmek için elemeler titizlikle devam ediyor. 

Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda yer alacak kadın yarışmacılar nihayet netleşti.

Acun Ilıcalı, kadın yarışmacıları Instagram hesabından paylaştı. 👇

Seçilen yarışmacılar dün oylamaya açılmıştı.

Lina Hourich, Sude Demir, Nisanur Güler, Gözde Bozkurt, Başak Cücü Survivor 2026 Gönüllüler’de yarışmaya hak kazanan isimler oldu. Kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz!

