Kadro Netleşti: Acun Ilıcalı Survivor 2026 Gönüllüler’de Yer Alacak Kadın Yarışmacıları Açıkladı!
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler için kadronun tamamen netleşmesine az bir süre kaldı. Ünlüler takımı açıklanmıştı. Geçtiğimiz gün ise Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımı için elemelere katılan kadın ve erkek adayları paylaşıp oylamaya açmıştı. Adayların spor geçmişleri ve iletişim becerileri göz önünde bulundurularak elemeler yapıldı. Şimdiyse Ilıcalı, yarışmaya katılmaya hak kazanan kadın yarışmacıları açıkladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı, Survivor’a dair detayları sosyal medya hesaplarından duyurmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı, kadın yarışmacıları Instagram hesabından paylaştı. 👇
Seçilen yarışmacılar dün oylamaya açılmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın