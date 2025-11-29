Kadro Netleşti: Acun Ilıcalı Survivor 2026 Gönüllüler’de Yer Alacak Kadın Yarışmacıları Açıkladı!

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler için kadronun tamamen netleşmesine az bir süre kaldı. Ünlüler takımı açıklanmıştı. Geçtiğimiz gün ise Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımı için elemelere katılan kadın ve erkek adayları paylaşıp oylamaya açmıştı. Adayların spor geçmişleri ve iletişim becerileri göz önünde bulundurularak elemeler yapıldı. Şimdiyse Ilıcalı, yarışmaya katılmaya hak kazanan kadın yarışmacıları açıkladı!