onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Miss Model of The World 2025 Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu!

Miss Model of The World 2025 Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.11.2025 - 14:54

Dünyanın dört bir yanından modelleri aynı sahnede buluşturan Miss Model of the World, 2025'e sayılı gün kaldı. 80’lerden bu yana kariyerine ivme kazandırmak isteyen modeller için önemli bir basamak sayılan yarışmada bu yıl Türkiye adına podyuma çıkacak isim belli oldu. Profesyonel mankenlik yapan Şüheda Erkoç, Shenzhen’de düzenlenecek final gecesinde ülkemizi temsil etmek için hazırlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miss Model of the World 2025 sahnesi için geri sayım resmi olarak başladı.

Miss Model of the World 2025 sahnesi için geri sayım resmi olarak başladı.

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenecek yarışma, Aralık 2025’te Çin’in Shenzhen şehrinde yapılacak ve tam 65 ülkenin modeli podyuma çıkacak. 1988’de ilk kez İstanbul’da yapılmış, bugün merkezini Shenzhen’e taşıyan köklü yarışma bu sene de büyük bir heyecan yarattı.

Bu yıl Türkiye adına podyuma çıkacak isim Şüheda Erkoç. T24’ün haberlerine göre Erkoç, kısa süre önce Ege adalarında yapılan “2. Miss Cruise” güzellik yarışmasında kraliçe seçildikten sonra Miss Model of the World 2025’te ülkeyi temsil etmek üzere seçildi.

Profesyonel olarak mankenlik yapan Şüheda Erkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarışmaya katılacağını doğruladı.

Profesyonel olarak mankenlik yapan Şüheda Erkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarışmaya katılacağını doğruladı.

Yıllardır emek verdiği kariyerini şimdi uluslararası arenaya taşıyacağını söyleyen isim, Çin’de yalnızca bir model olarak değil, Türk kadınının modern, güçlü ve disiplinli yüzünü göstermek için sahnede olacağını vurguladı. Ayrıca Çin’e vardığını duyururken “sadece bir yarışmaya değil, ülkemi ve bayrağımı temsil etmeye gidiyorum” diyerek takipçilerinden moral istedi.

Gelin X kullanıcılarının yorumlarına bakalım:

Gelin X kullanıcılarının yorumlarına bakalım:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın