Miss Model of The World 2025 Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu!

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenecek yarışma, Aralık 2025’te Çin’in Shenzhen şehrinde yapılacak ve tam 65 ülkenin modeli podyuma çıkacak. 1988’de ilk kez İstanbul’da yapılmış, bugün merkezini Shenzhen’e taşıyan köklü yarışma bu sene de büyük bir heyecan yarattı.

Bu yıl Türkiye adına podyuma çıkacak isim Şüheda Erkoç. T24’ün haberlerine göre Erkoç, kısa süre önce Ege adalarında yapılan “2. Miss Cruise” güzellik yarışmasında kraliçe seçildikten sonra Miss Model of the World 2025’te ülkeyi temsil etmek üzere seçildi.