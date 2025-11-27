Miss Model of The World 2025 Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu!
Dünyanın dört bir yanından modelleri aynı sahnede buluşturan Miss Model of the World, 2025'e sayılı gün kaldı. 80’lerden bu yana kariyerine ivme kazandırmak isteyen modeller için önemli bir basamak sayılan yarışmada bu yıl Türkiye adına podyuma çıkacak isim belli oldu. Profesyonel mankenlik yapan Şüheda Erkoç, Shenzhen’de düzenlenecek final gecesinde ülkemizi temsil etmek için hazırlanıyor.
Miss Model of the World 2025 sahnesi için geri sayım resmi olarak başladı.
Profesyonel olarak mankenlik yapan Şüheda Erkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarışmaya katılacağını doğruladı.
