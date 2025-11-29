Devlet Bahçeli'den Kuruluş Orhan Dizisinin Yapımcısı Mehmet Bozdağ'a Övgü!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'Kuruluş Orhan' dizisinin yapımcısı, senaristi ve yönetmeni olan Mehmet Bozdağ'ı arayarak, Türk tarihini öğretici ve uyarıcı şekilde aktardığı senaryosu ile ilgili tebrik ettiği ortaya çıktı.

'Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur.'