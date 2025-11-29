onedio
Devlet Bahçeli'den Kuruluş Orhan Dizisinin Yapımcısı Mehmet Bozdağ'a Övgü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.11.2025 - 17:27

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14. Leo’nun Türkiye ve özellikle İznik ziyaretine tepki gösteren yazılı bir açıklama yayımladı. Bu metnin sonunda konu, ATV’de yayımlanan Kuruluş Orhan dizisine geldi ve Devlet Bahçeli'nin övgü dolu sözleri dikkat çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan, oyuncu kadrosu ve başrolündeki Mert Yazıcıoğlu ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Mehmet Bozdağ imzalı yapım, bu kez rotayı Osman Gazi’den Orhan Gazi’ye çeviriyor; Osmanlı Beyliği’nin büyüme dönemini, Bizans’la mücadeleyi, Bursa’nın fethi sürecini ve Orhan Bey’in hem taht hem de aile içindeki sınavlarını merkezine alıyor. Başrolde Orhan Bey’e hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra kadroda Cihan Ünal, Bennu Yıldırımlar, Barış Falay, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi güçlü isimler yer alıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın açıklamasına göre Devlet Bahçeli, Kuruluş Orhan’ın yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ı bizzat telefonla arayarak tebrik etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'Kuruluş Orhan' dizisinin yapımcısı, senaristi ve yönetmeni olan Mehmet Bozdağ'ı arayarak, Türk tarihini öğretici ve uyarıcı şekilde aktardığı senaryosu ile ilgili tebrik ettiği ortaya çıktı.

'Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur.'

