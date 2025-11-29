Devlet Bahçeli'den Kuruluş Orhan Dizisinin Yapımcısı Mehmet Bozdağ'a Övgü!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14. Leo’nun Türkiye ve özellikle İznik ziyaretine tepki gösteren yazılı bir açıklama yayımladı. Bu metnin sonunda konu, ATV’de yayımlanan Kuruluş Orhan dizisine geldi ve Devlet Bahçeli'nin övgü dolu sözleri dikkat çekti.
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan, oyuncu kadrosu ve başrolündeki Mert Yazıcıoğlu ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın açıklamasına göre Devlet Bahçeli, Kuruluş Orhan’ın yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ı bizzat telefonla arayarak tebrik etti.
