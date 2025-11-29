onedio
Taşacak Bu Deniz Senaristinden Seyirciyi Heyecanlandıran Paylaşım

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.11.2025 - 15:02

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yine ekran başına kilitledi. Yeni bölümün ardından yayınlanan fragmanda Adil, Esme'yle bebeklerinin öldüğünü öğrenip mezarına gidiyor. Taşacak Bu Deniz'in senaristi Ayşe Ferda Eryılmaz, paylaşımıyla yeni bölüm öncesi seyirciyi heyecanlandırdı.

TRT 1'in reytingleri altüst eden dizisi Taşacak Bu Deniz, yine enfes bir bölümle ekrana geldi.

Yayınlanan yeni bölümde Eleni, Hicran'ın annesi olduğunu öğrendikten sonra Trabzon'dan ayrıldı. Gidişiyle beraber baş başa kalan Esme ve Adil ise beklenen yüzleşmeyi yaşadı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Esme, Adil'e yıllar önce ölen bebeklerini itiraf edip onu mezarına götürüyor. Bebekleri Aleyna'nın öldüğünü öğrenen Adil, Furtuna ailesinin başına tekrardan bela olurken fragmanın ardından gelen bir paylaşım heyecanı ikiye katladı.

Taşacak Bu Deniz'in senaristi Ayşe Ferda Eryılmaz, dizinin yeni bölüm fragmanını paylaşıp heyecanlandıran ifadeler kullandı.

Ayşe Ferda Yılmaz, Taşacak Bu Deniz'i beraber kaleme aldığı Nehir Erdem'i de etiketleyerek 'En sevdiğim bölüm geliyor. Çok bekledik bu bölümü de mi ortim?' yazdı.

Taşacak Bu Deniz'in senaristinin bu paylaşımı haliyle seyirciyi epey heyecanlandırdı.

