Taşacak Bu Deniz Senaristinden Seyirciyi Heyecanlandıran Paylaşım
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yine ekran başına kilitledi. Yeni bölümün ardından yayınlanan fragmanda Adil, Esme'yle bebeklerinin öldüğünü öğrenip mezarına gidiyor. Taşacak Bu Deniz'in senaristi Ayşe Ferda Eryılmaz, paylaşımıyla yeni bölüm öncesi seyirciyi heyecanlandırdı.
TRT 1'in reytingleri altüst eden dizisi Taşacak Bu Deniz, yine enfes bir bölümle ekrana geldi.
Taşacak Bu Deniz'in senaristi Ayşe Ferda Eryılmaz, dizinin yeni bölüm fragmanını paylaşıp heyecanlandıran ifadeler kullandı.
