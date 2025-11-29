onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Rekor Geldi, 16 Reytingi Bulacak: 28 Kasım Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni Rekor Geldi, 16 Reytingi Bulacak: 28 Kasım Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Arka Sokaklar Kızılcık Şerbeti Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.11.2025 - 11:35

28 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yayınlandığı 218 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarına sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz damga vurdu. Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reytinglerinde artış yaşadı. AB kategorisinde ise özetiyle bile Kızılcık Şerbeti'ni geçti.

İşte, 28 Kasım Cuma Reyting Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

28 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.

28 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 28 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı. Furtuna ailesinin Koçari ailesinden kız istediği Taşacak Bu Deniz bölümü geceye damga vurdu. Eleni'nin final sahnesinde uçakla Trabzon'dan ayrılmasıyla Taşacak Bu Deniz reytinglerde 16 seviyelerini zorladı. 

Zaman atlamasıyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti ise geçtiğimiz haftaya nazaran reytinglerini artırdı. AB kategorisinde Taşacak Bu Deniz'in özetinin bile gerisinde kalan Şerbo, TOTAL ve ABC1'de ikinci sıraya yükseldi.

28 Kasım Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

28 Kasım Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 14.89 (1)

AB: 14.57 (1)

ABC: 15.89 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 7.06 (2)

AB: 7.01 (3)

ABC: 7.64 (2)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.77 (4)

AB: 2.52 (9)

ABC: 3.95 (7)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın