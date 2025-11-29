Yeni Rekor Geldi, 16 Reytingi Bulacak: 28 Kasım Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
28 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yayınlandığı 218 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarına sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz damga vurdu. Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reytinglerinde artış yaşadı. AB kategorisinde ise özetiyle bile Kızılcık Şerbeti'ni geçti.
İşte, 28 Kasım Cuma Reyting Sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
28 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
28 Kasım Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın