Taşacak Bu Deniz'in Düğün Sahnesindeki Unutulan Detayı Seyirci Fark Etti

Taşacak Bu Deniz'in Düğün Sahnesindeki Unutulan Detayı Seyirci Fark Etti

29.11.2025 - 12:27

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in dün akşam (28 Kasım) yayınlanan bölümünde Çakır ve Akça'nın düğünü oldu. Düğün sahnesinde Akça'ya takılan paralardaki 'SAHTEDİR' yazısı ekrana yansıdı. Bu detayı fark eden seyirci, sosyal medyaya koştu.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı.

Reyting rekorunu yenileyen Taşacak Bu Deniz'in dün akşam (28 Kasım) yayınlanan bölümüne Çakır ve Akça'nın düğünü damga vurdu. Koçari düğünü olan ve Furtuna ailesinin de gelmek zorunda kaldığı düğünde Akça'ya takılan paradaki detay dikkatlerden kaçmadı.

Taşacak Bu Deniz'de kullanılan sahte para seyircinin radarına takıldı.

Dizi setlerinde sahte para kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Fakat Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde düğünde kullanılan sahte paranın üzerindeki 'SAHTEDİR' yazısı unutularak sahnede yer aldı. Seyirciler söz konusu yazıyı fark ederken bu parayı Adil'in tüm mal varlığına el koyduğu Şerif'in takmış olabileceğine dair goygoylar döndü.

