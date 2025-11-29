onedio
Burcu Biricik, Canlandırmaktan En Zevk Aldığı Dizi Karakterini Açıkladı

Burcu Biricik
Esra Demirci
29.11.2025 - 13:52

Burcu Biricik, Zeynep Atakan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Biricik, bugüne kadar canlandırdığı karakterler arasında en zevk aldığını açıkladı. Burcu Biricik'in açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Ekranların sevilen yüzlerinden Burcu Biricik, Zeynep Atakan'ın YouTube kanalında ortaya çıktı.

Son olarak 2023 yılında final yapan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izlediğimiz Burcu Biricik, bir süredir ekrandan uzaktı. Yeni dizi projeleri merak edilen Burcu Biricik, Zeynep Atakan'ın 'Neden Filmimi Çekemiyorum' adlı programındaki açıklamalarıyla gündem oldu.

Bugüne kadar canlandırdığı karakterleri karşılaştıran Burcu Biricik, 'Hülya Cevher, hayatımda oynadığım en keyifli, en yelpazesi yüksek roldü.' diyerek Hayat Şarkısı dizisindeki karakterini övdü. Biricik, Hülya Cevher karakterinin ardından başka rolleri beğenmekte zorlandığını itiraf etti.

