Dizi Sayısı Düştü: Reyting Uzmanı "Sokağa Çıkma Yasağından Bu Yana" Diyerek Artan Reytingleri Açıkladı

Dizi Sayısı Düştü: Reyting Uzmanı "Sokağa Çıkma Yasağından Bu Yana" Diyerek Artan Reytingleri Açıkladı

30.11.2025 - 14:53

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti ve Güllerin Savaşı sezonun en yüksek reyting alan işleri arasında. Son dönemlerde artış gösteren toplam reytinglere reyting uzmanından açıklama geldi. Reyting uzmanı, bir kez daha pandemi dönemine vurgu yaparak 'sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nisan 2020'den bu yana ilk kez' diyerek açıkladı.

Ekranlarda yayınlanan pek çok dizi arasında adeta reyting savaşı yaşanıyor.

Özellikle Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in aynı anda 15+ reyting alması, aralarında kıyasıya bir mücadele yaşandığının da kanıtı. Ancak onlar dışındaki Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Güller ve Günahlar gibi yapımlar da yüksek reytingler alarak bu yarışa dahil oluyor.

Reyting uzmanı, 23-29 Kasım haftasındaki reyting sonuçlarını paylaştı.

Reyting uzmanı, yaptığı açıklamada 'Kasım ayının son haftasını 22 diziyle tamamlıyoruz. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 2020 Nisan ayından bu yana ilk kez iki dizi birden 15 reyting barajının üzerinde. Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, cuma ve cumartesi günlerinde iki puanlık artış sağladı.' ifadelerine yer verdi.

