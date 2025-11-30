Dizi Sayısı Düştü: Reyting Uzmanı "Sokağa Çıkma Yasağından Bu Yana" Diyerek Artan Reytingleri Açıkladı
Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti ve Güllerin Savaşı sezonun en yüksek reyting alan işleri arasında. Son dönemlerde artış gösteren toplam reytinglere reyting uzmanından açıklama geldi. Reyting uzmanı, bir kez daha pandemi dönemine vurgu yaparak 'sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nisan 2020'den bu yana ilk kez' diyerek açıkladı.
Ekranlarda yayınlanan pek çok dizi arasında adeta reyting savaşı yaşanıyor.
Reyting uzmanı, 23-29 Kasım haftasındaki reyting sonuçlarını paylaştı.
