Uzak Şehir Çağla Şimşek’in Annesi Diziden Ayrılacağı İddialarına Sert Yanıtıyla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.12.2025 - 13:13

Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Kaya karakterinin partneri olan İpek’e hayat veren Çağla Şimşek’in annesi açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. İpek karakterinin diziden çıkacağı iddiaları Çağla Şimşek’in annesini öfkelendirdi. Gelin detaylara geçelim…

Son zamanların reyting rekortmeni olan Uzak Şehir birçok TV izleyicisi tarafından merakla takip ediliyor.

Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşan Uzak Şehir her hafta hikayesiyle reytinglerin birinci sırasına oturmayı başarıyor. Dizide aslında Kaya ile Zerrin’in birbirlerine aşık olduğu bir hikaye var. Ancak aileler nedeniyle bu aşka hep engel olunuyor. Bu nedenle geçtiğimiz sezonlarda Kaya’ya yeni partner olarak İpek karakteri yazılmıştı. İpek karakterine de Çağla Şimşek hayat veriyor.

Hayranlar Kayaile Zerrin aşkının yaşanmasını istediği için İpek’in diziden ayrılmasını istiyor.

Son zamanlarda da İpek karakterinin hikayesinin biteceği iddiaları artışa geçmişti. “Çağla Şimşek diziden ayrılacak mı ayrılmayacak mı” soruları konuşulurken Şimşek’in annesi sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Ayrılık iddialarına epey öfkelenmiş görünüyordu ve şu sözlerle açıklama yaptı 👇

“İt ürüyor, kervan yürüyor. Yok İpek çıktı çıkacak… Hoşşşttt! Yalan haberlerinize devamke…”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
