Uzak Şehir Çağla Şimşek’in Annesi Diziden Ayrılacağı İddialarına Sert Yanıtıyla Gündem Oldu
Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Kaya karakterinin partneri olan İpek’e hayat veren Çağla Şimşek’in annesi açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. İpek karakterinin diziden çıkacağı iddiaları Çağla Şimşek’in annesini öfkelendirdi. Gelin detaylara geçelim…
Son zamanların reyting rekortmeni olan Uzak Şehir birçok TV izleyicisi tarafından merakla takip ediliyor.
Hayranlar Kayaile Zerrin aşkının yaşanmasını istediği için İpek’in diziden ayrılmasını istiyor.
