Uzak Şehir Çağla Şimşek’in Annesi Diziden Ayrılacağı İddialarına Sert Yanıtıyla Gündem Oldu

Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşan Uzak Şehir her hafta hikayesiyle reytinglerin birinci sırasına oturmayı başarıyor. Dizide aslında Kaya ile Zerrin’in birbirlerine aşık olduğu bir hikaye var. Ancak aileler nedeniyle bu aşka hep engel olunuyor. Bu nedenle geçtiğimiz sezonlarda Kaya’ya yeni partner olarak İpek karakteri yazılmıştı. İpek karakterine de Çağla Şimşek hayat veriyor.